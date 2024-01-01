Как определяет цели чешская 155-мм САУ Dita: видео

В прошлом месяце редакция Авто24 рассказывала, что Национальная гвардия Украины активно осваивает и применяет самоходные артиллерийские установки DITA.

На днях специализированный ресурс ОО "Украинский милитарный центр" со ссылкой на артиллеристов 12-й бригады Нацгвардии "Азов" рассказал об этой гаубице. Также Militarnyi публикует видеосюжет, в котором говорится о процессе освоения бойцами этой высокоавтоматизированной машины с пушечной надстройкой.

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В частности, командиру не нужно управлять машиной на огневой позиции, все данные он вводит в бортовой компьютер, система получает необходимые параметры, анализирует и проводит соответствующие расчеты.

Баллистический вычислитель САУ самостоятельно рассчитывает параметры стрельбы, автоматика боевой машины наводит пушку, заряжает боеприпасы и порохи и выполняет выстрел.

Высокая степень автоматизации всех процессов позволяет сократить экипаж до двух человек – водитель и командир. Результативность от такого количества обслуги не пострадала.

Как ранее писал Авто24, самоходная гаубица DITA точно обезвреживает цели на расстоянии до 40 километров с довольно высоким темпом стрельбы – 5 снарядов в минуту.

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Восьмиколесная ходовая 29-тонной машины приводится в действие родным двигателем TATRA T3C-928-90, мощностью 300 кВт/407,8 л.с. Этот носитель артустановки может мчаться по дороге с твердым покрытием на скорости 90 км/ч.