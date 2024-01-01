Як визначає цілі чеська 155-мм САУ Dita: відео

В минулому місяці редакція Авто24 розповідала, що Національна гвардія України активно освоює й застосовує самохідні артилерійські установки DITA.

Днями спеціалізований ресурс ГО "Український мілітарний центр" з посиланням на артилеристів 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" розповів про цю гаубицю. Також Militarnyi публікує відеосюжет, в якому йдеться про процес опанування бійцями цієї високоавтоматизованої машини з гарматною надбудовою.

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Зокрема, командиру не потрібно керувати машиною на вогневій позиції, всі дані він вводить у бортовий комп’ютер, система отримує необхідні параметри, аналізує й проводить відповідні розрахунки.

Балістичний обчислювач САУ самостійно розраховує параметри стрільби, автоматика бойової машини наводить гармату, заряджає боєприпаси та порохи й виконує постріл.

Високий ступінь автоматизації всіх процесів дозволяє скоротити екіпаж до двох чоловік – водій та командир. Результативність від такої кількості обслуги не постраждала.

Як раніше писав Авто24, самохідна гаубиця DITA влучно знешкоджує цілі на відстані до 40 кілометрів з доволі високим темпом стрільби - 5 снарядів на хвилину.

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Восьмиколісна ходова 29-тонної машини приводиться в дію рідним двигуном TATRA T3C-928-90, потужністю 300 кВт/407,8 к.с. Цей носій артустановки може мчати дорогою з твердим покриттям на швидкості 90 км/год.