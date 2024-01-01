Прикордонники освоїли САУ Dita та переганяють її на фронт: відео

У Державній прикордонній службі України впевнені, що завдяки підтримці народу Чехії вогнева спроможність фронтових підрозділів суттєво зросте.

"Це потужна підтримка підрозділів ДПСУ, які у складі Сил оборони нашої країни воюють на лінії фронту, стримуючи просування противника", – сказано у повідомленні ДПСУ.

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САУ Dita чеського заводу Excalibur Army має багато запозичень з колісної самохідки Dana vz.77 такого ж калібру 155 мм. Вона отримала сучасний і дуже високий ступінь автоматизації стрільби та коригування вогню.

За введеними в бортову комп’ютерну систему координатами відбувається інтелектуальна обробка цілей, визначаються основні параметри виведення гармати на прицільне враження живої сили, техніки чи об’єктів ворога. Похибка в точності уражень при правильному введенні даних не перевищує 3-5 метрів.

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Механізація процесу та автоматизація обробки заданих координат до мінімуму зменшила екіпаж, який складається всього з двох осіб – водій і командир. Обчислювач балістики практично миттєво розраховує параметри стрільби.

Ці дані надходять в блок автоматики, що без втручання екіпажу самостійно наводить гармату, попутно запускаючи механізм її зарядки вказаним боєприпасом. Кінцевий етап процесу – автоматичний постріл по ворогу.

В середньому гармата робить до 6 пострілів за хвилину. Стандартні снаряди можуть вражати цілі на відстані до 39 кілометрів. Після цього відбувається швидке згортання і самохідка покидає позиції, не завжди витрачаючи навіть свій боєкомплект з 40 снарядів.

Такий швидкий маневр обумовлений здатністю ворожої розвідки в найкоротші строки визначати позицію й запускати туди дрони чи відразу ж здійснювати контрбатарейну артатаку.

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Потужний двигун Tatra T2-930 видає 340 кінських сил, що допомагає швидко покинути позицію. Повний привід з всюдихідними шинами на високому протекторі та кліренс в 41 см допомагають долати сезонне бездоріжжя, в т.ч. снігові перемети в майже метр висотою.

Машина впевнено поводиться на обледенілій дорозі. А на трасі з твердим покриттям набирає без потуг стабільні 90 км/год. Операційна дальність такої самохідки на одній заправці соляркою доведена до 600 кілометрів.