Пограничники усилят фронтовые позиции колесной гаубицей DITA

Пока идет полигонная подготовка экипажей гаубицы натовского калибра. Об этом на своей ФБ-странице рассказывает пресс-служба ГПСУ.

Перед отправкой на фронт полным ходом идет приобретение основных навыков, пограничники учатся "оперативно разворачивать установку на позициях, отрабатывает скорость загрузки снарядов и, главное, меткость стрельбы".

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В армейских подразделениях САУ DITA уже хорошо себя показала в ходе поражения живой силы и техники врага, его оборонительных укреплений и прифронтовых складов боеприпасов. Теперь это смогут делать и пограничники в зоне своей ответственности.

Главная привлекательность самоходной 155-мм установки в трех важнейших функциональных постулатах – быстрая маневренность, дальность стрельбы и хорошая меткость. Быстрая передислокация на позиции происходит благодаря восьмиколесной полноприводной платформе Tatra с мощным турбодизельным 8-цилиндровым силовым агрегатом на 408 л.с.

САУ Dita чешской компании Excalibur Army очень много позаимствовала от своей "сестрички" САУ Dana. Скриншот: Авто24

Пушка швыряет снаряды на расстояние 39 километров. Производительность высокая. Правда, в одних источниках говорится о пяти выстрелах в минуту, а в других – о шести. В обоих случаях ошибки никто не допустил.

По свидетельству производителя, скорострельность 6 выстрелов гаубица делает только в первую минуту ведения огня. Далее она работает с производительностью 5 выстрелов/минуту.

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Таким образом боекомплект из 40 снарядов DITA расходует за 7,8 минуты, из которых выстрелы летят каждые 10 секунд в первую минуту. Остальной боезапас из 34 снарядов пушка выдает по 5 выстрелов/минута за 6,8 минут. Правда, это в стандартном режиме.

Однако здесь есть еще одна особенность, позволяющая вести огонь на поражение по технологии MRSi. Она предусматривает серию из трех выстрелов с разной траекторией подлета, но так, чтобы эти все практически одновременно выпущенные три снаряда попадали в одну точку.

С этим всем легко справляется экипаж в составе водителя "Татра" и командира – пушка автоматическая.

В любом случае точность попадания обеспечивает система автоматического наведения. Командиру установки следует только правильно ввести данные в бортовую систему, а уже она сама определит параметры, учтет даже скорость ветра и его направление. Это обеспечивает точность стрельбы.

После этого артиллеристам нужно максимум за минуту-полторы опустить пушку в транспортное положение, свернуть гидравлические аутригеры и покинуть позицию и быть далеко от позиции. При слаженной работе навыки настолько отточены, что для сворачивания из операционного режима в транспортный тратится даже меньше минуты.

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Дальше уже вся надежда на мощность Tatra и ее внедорожные свойства. Чешская платформа 8х8 способна преодолевать броды глубиной до 1,2 м и подъемы до 30 град. Автомобиль имеет централизованную систему подкачки шин. По дороге с твердым покрытием он мчится со скоростью 90 км/ч, но на бездорожье, в т.ч. сезонном, втрое меньше – всего 30 км/ч.

О полигонном месте обучения экипажей, а также когда именно САУ DITA отправится на фронт, в коротком сообщении ГПСУ по понятным причинам не сообщается. Главное, что самоходка с хорошо обученными экипажами туда отправятся и будут бить врага.

Напомним, в январе редакция Авто24 также сообщала о подготовке артиллеристов ГПСУ на полученной самоходке DITA (см. видео внизу).