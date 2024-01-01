Прикордонники посилять фронтові позиції колісною гаубицею DITA

Поки йде полігонний вишкіл екіпажів гаубиці натівського калібру. Про це на своїй ФБ-сторінці розповідає пресслужба ДПСУ.

Перед відправленням на фронт повним ходом йде набуття основних навичок. Кожен екіпаж тренується "оперативно розгортати установку на позиціях, відпрацьовує швидкість завантаження снарядів і, головне, влучність стрільби".

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В армійських підрозділах САУ DITA вже гарно себе показала в ході ураження живої сили й техніки ворога, його оборонних укріплень та прифронтових складів боєприпасів. Тепер це зможуть робити й прикордонники у зоні своєї відповідальності.

Головна привабливість самохідної 155-мм установки в трьох найважливіших функціональних постулатах – швидка маневровість, дальність стрільби та гарна влучність. Швидка передислокація на позиції відбувається завдяки восьмиколісній повнопривідній платформі Tatra з потужним турбодизельним 8-циліндровим силовим агрегатом на 408 к.с.

САУ Dita чеської компанії Excalibur Army дуже багато запозичила від своєї "сестрички" САУ Dana. Скриншот: Авто24

Гармата жбурляє снаряди на відстань 39 кілометрів. Продуктивність висока. Щоправда, в одних джерелах йдеться про п’ять пострілів за хвилину, а в інших – про шість. В обох випадках помилки ніхто не допустив.

За свідченням виробника, скорострільність 6 пострілів гаубиця робить лише в першу хвилину ведення вогню. Далі вона працює з продуктивністю 5 пострілів/хвилину.

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Таким чином боєкомплект з 40 снарядів DITA витрачає за 7,8 хвилини, з яких постріли летять кожні 10 секунд у першу хвилину. Решту боєзапасу з 34 снарядів гармата видає по 5 пострілів/хвилина за 6,8 хвилини. Щоправда, це в стандартному режимі.

Однак тут є ще одна особливість, що дозволяє вести вогонь на ураження за технологією MRSi. Вона передбачає серію з трьох постріли з різною траєкторією підльоту, але так, щоб ці усі практично одночасно випущені три снаряди влучали в одну точку.

З цим всім легко справляється екіпаж у складі водія "Татра" та командира – гармата автоматична.

У будь-якому випадку точність влучання забезпечує система автоматичного наведення. Командиру установки слід лише правильно ввести дані у бортову систему, а вже вона сама визначить параметри, врахує навіть швидкість вітру та його напрямок. Це забезпечує влучність стрільби.

Після цього артилеристам потрібно максимум за хвилину-півтори опустити гармату в транспортне положення, згорнути гідравлічні аутригери й покинути позицію й бути далеко від позиції. При злагодженій роботі навички настільки відточені, що для згортання з операційного режиму в транспортний витрачається навіть менш як хвилина.

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Далі уже вся надія на потужність Tatra та її позашляхові властивості. Чеська платформа 8х8 здатна долати броди завглибшки до 1,2 м та підйоми до 30 град. Автомобіль має централізовану систему підкачування шин. По дорозі з твердим покриття він мчить зі швидкістю 90 км/год, але на бездоріжжі, в т.ч. сезонному, втричі менше – всього 30 км/год.

Про полігонне місце навчання екіпажів, а також коли саме САУ DITA відправиться на фронт, у короткому повідомленні ДПСУ зі зрозумілих причин не повідомляється. Головне, що самохідка з добре навченими екіпажами туди відправляться й будуть бити ворога.

Нагадаємо, у січні редакція Авто24 також повідомляла про вишкіл артилеристів ДПСУ на отриманій самохідці DITA (див. відео внизу).