Пока воин лечится в Коростышеве, ему приобрели Nissan Navarа

По этому случаю 7 января пикап Nissan Navarа торжественно передали земляку, который сейчас находится дома на лечении после ранения и вскоре вернется к выполнению боевых задач на передовой.

Новость распространили пресс-служба Житомирской областной военной администрации и Благотворительный фонд "Громады Житомира", при содействии которого подобран и куплен пикап. Это уже 42-й по счету автомобиль, приобретенный упомянутой организацией для нужд военных.

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Праворульный пикап Nissan Navara Aventura стоимостью 5500 евро стал первым в нынешнем году гуманитарным автомобилем, переданным громадами Житомирщины для военных. В этом же случае средства для приобретения внедорожника собрал коллектив Коростышевского городского совета.

Navara в версии Aventura в транспортных траншах для Сил обороны встречается не очень часто. Ее отличие в том, что имеет композитную жесткую крышу над кузовом. Таким образом багажник объемом под почти 2 куб. м здесь полностью закрыт, доступ к нему осуществляется через задние откидные половинчатые двери – нижнего борта и верхнего.

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Что касается силового агрегата, то пикап получил классический для Navara 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель с потенциалом 171 л.с. при максимальном крутящем моменте под 403 Нм.

"Коростышевская громада запустила традицию начать год с передачи автомобиля на Вооруженные силы Украины. Вы действительно является примером, потому что могли средства, которые получили, направить на себя. Каждый понемногу – и вам вместе удалось собрать сумму, чтобы купить автомобиль", – отметила Жанна Соловьева, председатель правления Фонда "Громады Житомира".

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Всего 80 работников мэрии и ее отделов собрали из своих зарплат и премий 297 875 гривен. И этот почин является примером для других, о чем заявил и.о. Коростышевского городского головы, секретарь городского совета Юрий Денисовец.

"Это событие для каждого из нас, для нашей громады. Я хочу, чтобы мы дали пример бизнесу, другим организациям, чтобы наследовать эту хорошую традицию. Благодарен Фонду Громады Житомира за содействие, спасибо Александру, нашему воену-земляку, и всем нашим защитникам, благодаря которым мы можем сегодня собираться и реализовывать проект", – отметил Юрий Денисовец.