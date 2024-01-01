Поки воїн лікується в Коростишеві, йому придбали Nissan Navarа

З цієї нагоди 7 січня пікап Nissan Navarа урочисто передано земляку, який зараз перебуває вдома на лікуванні після поранення й невдовзі повернеться до виконання бойових завдань на передовій.

Новину поширили пресслужба Житомирської обласної військової адміністрації та Благодійний фонд "Громади Житомира", за сприянням якого підібрано й куплено пікап. Це вже 42-й за відліком автомобіль, придбаний згаданою організацією для потреб військових.

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Праворульний пікап Nissan Navara Aventura вартістю 5500 євро став першим у нинішньому році гуманітарним автомобілем, переданим громадами Житомирщини для військових. У цьому ж випадку кошти для придбання позашляховика зібрав колектив Коростишівської міської ради.

Navara у версії Aventura в транспортних траншах для Сил оборони зустрічається не дуже часто. Її відмінність в тому, що має композитний жорсткий дах над кузовом. Таким чином багажник обсягом під майже 2 куб. м тут повністю закритий, доступ до нього здійснюється через задні відкидні половинчасті двері – нижнього борту та верхнього.

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Щодо силового агрегата, то пікап отримав класичний для Navara 2,5-літровий чотирициліндровий турбодизельний двигун з потенціалом 171 к. с. при максимальному крутному моменті під 403 Нм.

"Коростишівська громада започатковує традицію почати рік з передачі автомобіля на Збройні сили України. Ви дійсно є прикладом, тому що могли кошти, які отримали, спрямувати на себе. Кожен потрошку – і вам разом вдалося зібрати суму, щоб купити автомобіль", – зазначила Жанна Соловйова, голова правління Фонду "Громади Житомира".

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Загалом 80 працівників мерії та її відділів спрямували зі своїх зарплат й премій 297 875 гривень. І цей почин є прикладом для інших, про що заявив в.о. Коростишівського міського голови, секретар міської ради Юрій Денисовець.

"Це подія для кожного з нас, для нашої громади. Я хочу, щоб ми дали приклад бізнесу, іншим організаціям, щоб наслідувати цю гарну традицію. Вдячний Фонду громади Житомира за сприяння, дякую Олександру, нашому військовому-земляку і всім нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні збиратися і реалізовувати проєкт", – наголосив Юрій Денисовець.