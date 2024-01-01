Поклонникам автомотехники фестиваль Old Car Land 2025 подарит праздник

Два дня на территории технического музея "Колеса Истории" столицы владельцы и коллекционеры, поклонники автореликвии будут показывать и рассказывать посетителям о редких для нынешнего времени транспортных средствах далекого прошлого.

Некоторые из заявленных марок и моделей ездили по дорогам мира более 50 лет назад. Будут и эксклюзивные машины, что и поныне восхищают стильным дизайном и выточенными линиями элементов кузова.

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Среди заявленных моделей будут Porsche 924, Citroen CX, BMW 1502, Mercedes-Benz W116, Renault 4, Audi 80, Mercedes-Benz W115 и другие эффектные и технически интересные представители эпохи ярких 70-х.

Изюминкой выставки должна стать экспозиция мотоциклов Киевского мотозавода, которому в 2025-м исполнилось бы 80 лет. Здесь организаторы покажут первые серийные модели КМЗ, эксклюзивные эскортные и другие мотоциклы, которые "выпускались небольшими тиражами и были на дорогах настоящей редкостью".

Для поклонников праворульной техники также приготовлен подарок – в специально отведенной британской зоне фестиваля будет стоять настоящий двухэтажный даблдекер, который своим ходом приехал из Лондона.

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Посетителям позволят зайти в салон этого автобуса, подняться на второй этаж, сфотографироваться. Рядом с автобусом посетители увидят оригинальный лондонский кэб – английское такси.

Организаторы Old Car Land обещают, что в рамках мероприятия состоится несколько национальных дебютов только отреставрированных авто, среди которых полноразмерный седан 30-х годов ГАЗ-М1. Также будет действовать интерактивная экспозиция армейской техники 30-70-х годов, локации представителей клубного движения и др.

На этот раз самые юные гости и участники фестиваля впервые смогут принять участие в интерактивном квесте. Детям будет предложено найти самые яркие локации события и за внимательность получить тематические призы и сувениры.

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Отдельным украшением станет выставка ретро-игрушек и детских педальных машин. Кроме уникальных технических экспонатов, вниманию зрителей – интерактивные экспозиции, вкусные тематические фудкорты, фирменные сувениры и многое другое.

Технический праздник Old Car Land будет проходить 3-4 мая на территории музея "Колеса Истории" по адресу г. Киев, ул. Малинская, 1.