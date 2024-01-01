Шанувальникам автомотехніки фестиваль Old Car Land 2025 подарує свято

Два дні на території технічного музею "Колеса Історії" столиці власники та колекціонери, шанувальники автореліквій будуть показувати та розповідати відвідувачам про рідкісні для нинішнього часу транспортні засоби далекого минулого.

Деякі із заявлених марок та моделей їздили дорогами світу понад 50 років тому. Будуть й ексклюзивні машини, що й понині захоплюють стильним дизайном та виточеними лініями елементів кузов.

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З-поміж заявлених моделей будуть Porsche 924, Citroen CX, BMW 1502, Mercedes-Benz W116, Renault 4, Audi 80, Mercedes-Benz W115 та інші ефектні та технічно цікаві представники епохи яскравих 70-х.

Родзинкою виставки має стати експозиція мотоциклів Київського мотозаводу, якому в 2025-му виповнилося б 80 років. Тут організатори покажуть перші серійні моделі КМЗ, ексклюзивні ескортні та інші мотоцикли, які "випускались невеликими тиражами й були на дорогах справжньою рідкістю".

Для шанувальників праворульної техніки також приготовано подарунок – у спеціально відведеній британській зоні фестивалю стоятиме справжній двоповерховий даблдекер, що своїм ходом приїхав з Лондона.

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Відвідувачам дозволять зайти в салон цього автобуса, піднятися на другий поверх, сфотографуватися. Поряд з автобусом відвідувачі побачать оригінальний лондонський кеб - англійське таксі.

Організатори Old Car Land обіцяють, що у рамках заходу відбудеться кілька національних дебютів щойно відреставрованих авто, серед яких повнорозмірний седан 30-х років ГАЗ-М1. Також буде діяти інтерактивна експозиція армійської техніки 30-70-х років, локації представників клубного руху та ін.

Цього разу наймолодші гості та учасники фестивалю вперше зможуть взяти участь в інтерактивному квесті. Дітям буде запропоновано знайти найяскравіші локації події та за уважність отримати тематичні призи й сувеніри.

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Окремою окрасою стане виставка ретро-іграшок та дитячих педальних машин. Окрім унікальних технічних експонатів, до уваги глядачів – інтерактивні експозиції, смачні тематичні фудкорти, фірмові сувеніри та багато іншого.

Технічне свято Old Car Land проходитиме 3-4 травня на території музею "Колеса Історії" за адресою м. Київ, вул. Малинська, 1.