Полицейского, который "совал" личные данные водителей, суд не наказал

Соломенский районный суд города Киева рассмотрел протокол о совершении административного коррупционного правонарушения, составленный в отношении начальника отдела розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий Управления патрульной полиции в городе Киеве Анатолия Пересадова. Об этом пишет sud.ua.

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Соответствующий протокол по ч. 1 ст. 172-8 (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с выполнением служебных или иных определенных законом полномочий) Кодекса об административных правонарушениях еще 15 декабря 2023 года составил Департамент мониторинга и контроля за выполнением актов законодательства о конфликте интересов и предотвращения коррупции НАПК.

Протокол был составлен НАПК после того, как Анатолий Пересадов в 2023 году стал фигурантом уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

По версии Государственного бюро расследований, Анатолий Пересадов (в прошлом – работник ГАИ) вместе с другими должностными лицами Управления патрульной полиции в городе Киеве и вместе с представителями транспортной компании "Экспресс – Т" (компания занимается эвакуацией транспортных средств), организовали деятельность незаконной специальной площадки в Соломенском районе Киева для хранения временно изъятых транспортных средств.

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Владельцы автомобилей, что были доставлены эвакуаторами на указанную специальную площадку, были вынуждены оплачивать как транспортировку своих автомобилей на площадку, так и дальнейшее их хранение и, собственно, возвращение своих транспортных средств.

Следствие считает, что имея доступ к Информационно-коммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции" и в Единый государственный реестр транспортных средств Анатолий Пересадов в 2022-2023 годах передавал третьим лицам информацию о конкретных автомобилей и их владельцев.

В частности, знакомых Анатолия Пересадова интересовали VIN коды автомобилей, информация о том, попадал ли тот, или иной автомобиль в ДТП, есть ли открытые исполнительные производства в отношении владельцев автомобилей, есть ли у владельцев автомобилей не оплаченные штрафы.

Поисковые запросы чиновник делал с персонального компьютера, а затем пересылал найденную в базах данных информацию ее заказчикам с помощью сервисов Telegram и WhatsApp.

В мае 2023 года в служебном кабинете Анатолия Пересадова состоялся обыск с последующим изъятием его мобильного телефона, в котором сохранилась переписка с заказчиками служебной информации.

Сам Анатолий Пересадов вину не признал. Он сообщил, что в соответствии со своими должностными обязанностями каждый день осуществляет мониторинг и поиск информации как в Информационно-коммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции", так и в Едином государственном реестре транспортных средств. Преимущественно поиск осуществляется им на выполнение корреспонденции, поступающей в отдел, а также в рамках контроля за материалами, которые находятся на исполнении у его подчиненных. В частности, это информация об автомобилях и их водителей, совершивших ДТП, но исчезли с мест дорожно-транспортных происшествий.

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Вместе с тем, к рассмотрению протокола НАПК по существу в Соломенском райсуде столицы дело так и не дошло. Как указано в решении суда, в августе 2023 года НАПК получило от Департамента внутренней безопасности Национальной полиции необходимые для составления протокола материалы по Анатолию Пересадова.

Соответствующий протокол по ч. 1 ст. 172-8 КУоАП был составлен НАПК 15 декабря 2023 года, а в Соломенский райсуд протокол поступил 21 декабря.

Однако уже в апреле 2024 года оказалось, что судья, которому после распределения "достался" протокол НАПК – Александр Бурлака, лично знал Анатолия Пересадова и пересекался с ним в 2000-е годы, еще когда работал в милиции. В те годы Александр Бурлака работал на разных должностях в Соломенском райотделе милиции, а Анатолий Пересадов – в местном ГАИ.

30 апреля судья Соломенского райсуда Елена Мозолевская удовлетворила заявление Александра Бурлаки о самоотводе.

Повторное распределение дела состоялось 8 мая

Однако 11 июня судья Соломенского райсуда Киева Екатерина Застрожникова констатировала, что сроки для наложения административного взыскания в отношении Анатолия Пересадова закончились еще 23 февраля 2024 года, поскольку административное взыскание за коррупционное правонарушение может быть наложено в течение шести месяцев со дня его обнаружения, но не позднее двух лет со дня его совершения.

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Прокурор в судебном заседании возражал против закрытия дела в связи с истечением сроков наложения административного взыскания. По мнению прокурора, днем выявления административного правонарушения является день составления протокола об административном правонарушении в отношении Анатолия Пересадова, а не день, когда НАПК получило сведения об обстоятельствах совершения должностным лицом полиции административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Впрочем, производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-8 КУоАП в отношении Анатолия Пересадова все же было закрыто судом в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.