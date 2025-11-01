Полиция в Польше 1 ноября выпишет рекордное количество штрафов: какая причина

Ошибка в выборе места под стоянку автомобиля может обернуться водителю большим штрафом. Как пишет moto.pl, избежать финансового наказания практически невозможно, поскольку возле некрополей в такие дни традиционно работают не двойные, а тройные патрули.

Штрафы выписывают действительно большие. Иногда суммы могут доходить до 1500 злотых. В конвертации это за 17 000 гривен. Кроме этого, патрульные имеют право вызвать эвакуатор и вывезти автомобиль из зоны неправильной стоянки.

В таких случаях эксперты советуют придерживаться трех основных правил парковки. Их выполнение важно не только в День всех Святых, но и повседневной жизни. Однако в эту дату календаря это особенно важно.



Три важных правила парковки

Парковка возле кладбища 1 ноября, несомненно, является сложной задачей. Водителям советуют помнить три основных правила. Это те, за нарушение которых чаще всего наказывает полиция и муниципальная охрана.

Основное, главное и обязательное:

Избегайте остановки автомобиля на газоне или другой зеленой зоне. Уничтожение или повреждение растительности в таком случае может привести к штрафу до 1000 злотых. Водитель также может получить штраф в размере 500 злотых для покрытия любых убытков, нанесенных автомобилем. Таким образом, 1500 злотых является суровым наказанием.

Не используйте для стоянки узкие тротуары. Статья 47 Закона о дорожном движении, четко говорит, что ширина тротуара, что остается для пешеходов, должна быть не менее 1,5 метра. Слишком узкий тротуар влечет за собой штраф в размере 100 злотых и 1 штрафной балл. Если автомобиль также блокирует движение транспорта, его могут эвакуировать.

Во время парковки не оставляйте авто ближе чем за 10 метров от перекрестка или перед дорожным знаком или светофором. Это уменьшает видимость для других водителей и может привести к опасной ситуации. Также водитель может быть оштрафован на 300 злотых и получить 5 штрафных баллов.

Что защитит от штрафа

Чтобы День всех Святых не закончился суровым штрафом, не поленитесь проехать немного дальше и найти такое место для стоянки, где это не противоречит ПДД: несколько минут ходьбы защищают водителей от получения штрафа.

Сделайте "ход конем"

Короткая прогулка до кладбища сохранит 1500 злотых. В такой день стоит быть ответственным и найти место, которое соответствует правилам.

Есть еще один совет – для поездки на кладбище воспользуйтесь общественным транспортом, маршрут которого проходит мимо ближайшей к нему свободной стоянки транспорта.

Проедете две-три или даже пять остановок от того места до кладбища и не будете иметь хлопот с поиском места для стоянки, квитанции на штраф не увидите, "письмо счастья" не получите и машину по штрафплощадкам не будете искать.