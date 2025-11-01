Полиция в Польше 1 ноября выпишет рекордное количество штрафов: какая причина

ФОТО: Роман Босяцкий, Agencja Wyborcza.pl|
Окружающую среду возле кладбищ традиционно заполняют автомобили. Тротуары и газоны также становятся стоянкой и это уже основание для штрафа
Ошибка в выборе места под стоянку автомобиля может обернуться водителю большим штрафом. Как пишет moto.pl, избежать финансового наказания практически невозможно, поскольку возле некрополей в такие дни традиционно работают не двойные, а тройные патрули.
Штрафы выписывают действительно большие. Иногда суммы могут доходить до 1500 злотых. В конвертации это за 17 000 гривен. Кроме этого, патрульные имеют право вызвать эвакуатор и вывезти автомобиль из зоны неправильной стоянки.
В таких случаях эксперты советуют придерживаться трех основных правил парковки. Их выполнение важно не только в День всех Святых, но и повседневной жизни. Однако в эту дату календаря это особенно важно.
Три важных правила парковки
Парковка возле кладбища 1 ноября, несомненно, является сложной задачей. Водителям советуют помнить три основных правила. Это те, за нарушение которых чаще всего наказывает полиция и муниципальная охрана.
Основное, главное и обязательное:
- Избегайте остановки автомобиля на газоне или другой зеленой зоне. Уничтожение или повреждение растительности в таком случае может привести к штрафу до 1000 злотых. Водитель также может получить штраф в размере 500 злотых для покрытия любых убытков, нанесенных автомобилем. Таким образом, 1500 злотых является суровым наказанием.
- Не используйте для стоянки узкие тротуары. Статья 47 Закона о дорожном движении, четко говорит, что ширина тротуара, что остается для пешеходов, должна быть не менее 1,5 метра. Слишком узкий тротуар влечет за собой штраф в размере 100 злотых и 1 штрафной балл. Если автомобиль также блокирует движение транспорта, его могут эвакуировать.
- Во время парковки не оставляйте авто ближе чем за 10 метров от перекрестка или перед дорожным знаком или светофором. Это уменьшает видимость для других водителей и может привести к опасной ситуации. Также водитель может быть оштрафован на 300 злотых и получить 5 штрафных баллов.
Что защитит от штрафа
Чтобы День всех Святых не закончился суровым штрафом, не поленитесь проехать немного дальше и найти такое место для стоянки, где это не противоречит ПДД: несколько минут ходьбы защищают водителей от получения штрафа.
Сделайте "ход конем"
Короткая прогулка до кладбища сохранит 1500 злотых. В такой день стоит быть ответственным и найти место, которое соответствует правилам.
Есть еще один совет – для поездки на кладбище воспользуйтесь общественным транспортом, маршрут которого проходит мимо ближайшей к нему свободной стоянки транспорта.
Проедете две-три или даже пять остановок от того места до кладбища и не будете иметь хлопот с поиском места для стоянки, квитанции на штраф не увидите, "письмо счастья" не получите и машину по штрафплощадкам не будете искать.