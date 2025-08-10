Почему "оранжевые конверты" на асфальте могут обернуться "письмами счастья"

Обозначенные таким цветом и графическими белыми диагональными полосами зоны парковки появились возле админзданий, учреждений, рядом с поликлиниками или школами. Парковаться там туристам запрещено, за нарушение правил грозит штраф в размере до 300 злотых, то есть 3 340 грн.

Как пишет the-warsaw.pl со ссылкой на businessinsider.com.pl, оранжевые прямоугольники в виде конвертов возле стратегических точек города, в том числе рядом с мэрией, зданием ZUS (учреждение социального страхования), предоставляют местным жителям с активным абонементом Zakopiańczyk максимальное время стоянки 60 минут.

После того как истечет 60 минут, владельцы Закопаньской карты местного жителя должны оставить место или оплатить парковку в паркомате.

Сколько стоит парковка

Кроме "конвертов", курортный город также ввел новые тарифы на парковку в зависимости от статуса водителя. Здесь действуют лояльные сборы с местных жителей и повышенные для туристов.

Например, в самой оживленной зоне А (окрестности Крупувок) для туриста первый час стоит 6 злотых (68 грн – здесь и далее округлено), а для местного жителя – 3 злотых (34 грн). Второй час парковки обойдется в 7,20/3,5 злотого (82/39 грн), а третий – 8,60/4,3 злотого (97/48 грн).

Парковочный "конверт" может иметь горизонтальную, вертикальную или диагональную конфигурацию, все зависит от схемы парковки. Фото: Marek Podmokły Agencja Wyborcza.pl

По новым нормам парковки владельцы абонемента Zakopiańczyk могут один раз в день бесплатно парковаться в зоне платной парковки на 120 минут или дважды - по 60 минут. После использования бесплатного лимита они платят меньше, чем туристы, за каждый последующий час.

Споры вокруг новых правил

Хотя идея оранжевых конвертов была положительно воспринята местным сообществом, в сети появилось много критических комментариев. Некоторые комментаторы обвиняют городские власти в том, что введение отдельных мест и тарифов делит людей на "своих" и "чужих".

Есть опасения, что такой подход может отпугнуть туристов от посещения Закопане. В социальных сетях по этому поводу уже с намеком на недальновидность местных властей начали шутить, мол, вскоре следует ожидать разные цены в меню ресторанов для жителей и приезжих.

Первоначальные попытки сделать маркировку конверта белой оказались неудачными, они были малозаметными и быстро тускнели на солнце. Коллаж: auto-swiat.pl/Авто24

Закопане следует мировым тенденциям

Власть в Закопане не стоит считать законодателями повышенных штрафов на парковку по такой пропорциональной технологии. Подобные решения уже действуют во многих городах мира, как вот Барселона, Венеция или Лондон. Там местные жители имеют привилегированный доступ к некоторым парковочным местам.

В некоторых странах Европейского Союза вводят не только обеспечение парковочных мест для жителей своих городов, но и для тех, кто путешествует с маленькими детьми.

К тому же цветная разметка парковочных мест в Польше не новая. Там уже давно узаконены так называемые синие конверты, которыми обозначаются места, где свой транспорт могут ставить владельцы автомобилей с наклейкой на стекле кресла колесного.

Синие "конверты" для парковки машин с людьми в креслах колесных в Польше стали уже привычными, чего не скажешь об оранжевых стоянках. Фото: Agencja Wyborcza.pl и открытые источники

Закопане стало пионером в оранжевой разметке парковочных мест. Вероятно, в Польше это прецедент, который послужит примером для других туристических городов, таких как Сопот, Карпач или Шклярска-Поремба.

Оранжевая маркировка оказалась и более устойчивой к выгоранию и лучше заметной. Фото: мэрия Закопане

Процесс пошел. Оранжевые конверты уже некоторое время действуют, например, перед зданием районного управления в Белянах и перед ратушей в варшавском районе Урсинов. Тихи также ввели такую маркировку.

К этому практически вплотную подошли на севере Кракова и в Новой Гуте, где нехватка парковочных мест в центре города.

Дорожные конусы обозначили только полуфабрикат разметки в оранжевой краске (вверху), а готовым к использованию "конверт" станет только после нанесения белых диагональных полосок (внизу). Фото: Лукаш Бобек

И это еще не все. Депутат парламента Доминик Яськовец подал запрос в Министерство инфраструктуры Польши о введении разметки парковочных мест на улицах города в виде розовых конвертов (для беременных женщин и с маленькими детьми) и желтых конвертов (только для местных жителей).

Закопане, вул.Сенкевича. Оранжевое парковочное место зарезервировано только для владельцев Zakopane Card. Фото: Marek Podmokły, Agencja Wyborcza.pl