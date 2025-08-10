Чому "помаранчеві конверти" на асфальті можуть обернутися "листами щастя"

Позначені таким кольором та графічними білими діагональними смугами зони паркування з’явилися біля адмінбудівель, установ, поряд з поліклініками чи школами. Паркуватися там туристам заборонено, за порушення правил загрожує штраф у розмірі до 300 злотих, тобто 3 340 грн.

Як пише the-warsaw.pl з посиланням на businessinsider.com.pl, помаранчеві прямокутники у вигляді конвертів біля стратегічних точок міста, у тому числі поряд з мерією, будівлею ZUS (установа соціального страхування), надають місцевим жителям з активним абонементом Zakopiańczyk максимальний час стоянки 60 хвилин.

Після того як сплине 60 хвилин, власники Закопаньської карти місцевого жителя мають залишити місце або оплатити паркування у паркоматі.

Скільки коштує паркування

Окрім "конвертів", курортне місто також запровадило нові тарифи на паркування залежно від статусу водія. Тут діють лояльні збори з місцевих жителів та підвищені для туристів.

Наприклад, у найжвавішій зоні А (околиці Крупувок) для туриста перша година коштує 6 злотих (68 грн – тут і далі заокруглено), а для місцевого жителя – 3 злотих (34 грн). Друга година паркування обійдеться в 7,20/3,5 злотих (82/39 грн), а третя – 8,60/4,3 злотих (97/48 грн).

Паркувальний "конверт" може мати горизонтальну, вертикальну чи діагональну конфігурацію, все залежить від схеми паркування. Фото: Marek Podmokły Agencja Wyborcza.pl

За новими нормами паркування власники абонемента Zakopiańczyk можуть один раз на день безплатно паркуватись у зоні платного паркування на 120 хвилин або двічі - по 60 хвилин. Після використання безплатного ліміту вони платять менше, ніж туристи, за кожну наступну годину.

Суперечки навколо нових правил

Хоча ідея помаранчевих конвертів була позитивно сприйнята місцевою спільнотою, у мережі з'явилося багато критичних коментарів. Деякі коментатори звинувачують міську владу в тому, що запровадження окремих місць та тарифів ділить людей на "своїх" та "чужих".

Є побоювання, що такий підхід може відлякати туристів від відвідування Закопане. В соціальних мережах з цього приводу вже з натяком на недалекоглядність місцевої влади почали кепкувати, мовляв, невдовзі слід очікувати різні ціни в меню ресторанів для мешканців та приїжджих.

Початкові намагання зробити маркування конверта білим виявилися невдалими, вони були малопомітними й швидко тьмяніли на сонці. Колаж: auto-swiat.pl/Авто24

Закопане слідує світовим тенденціям

Владу у Закопане не варто вважати законодавцями підвищених штрафів на паркування за такою пропорційною технологією. Подібні рішення вже діють у багатьох містах світу, як от Барселона, Венеція чи Лондон. Там місцеві жителі мають привілейований доступ до деяких паркувальних місць.

В деяких країнах Європейського Союзу запроваджують не тільки забезпечення паркувальних місць для мешканців своїх міст, але й для тих, хто подорожує з маленькими дітьми.

До того ж кольорова розмітка паркувальних місць у Польщі не нова. Там уже давно узаконені так звані сині конверти, якими позначаються місця, де свій транспорт можуть ставити власники автомобілів з наліпкою на склі крісла колісного.

Сині "конверти" для паркування машин з людьми в кріслах колісних у Польщі стали вже звичними, чого не скажеш про помаранчеві стоянки. Фото: Agencja Wyborcza.pl та відкриті джерела

Закопане стало піонером в помаранчевій розмітці паркувальних місць. Ймовірно, у Польщі це прецедент, що послужить прикладом для інших туристичних міст, таких як Сопот, Карпач чи Шклярська-Поремба.

Рожеве (помаранчеве) маркування виявилося і більш стійким до вигорання і краще помітним. Фото: мерія Закопане

Процес пішов. Рожеві конверти вже деякий час діють, наприклад, перед будівлею районного управління в Бєлянах та перед ратушею у варшавському районі Урсинів. Тихи також запровадили таке маркування.

До цього практично впритул підійшли на півночі Кракова та у Новій Гуті, де брак паркувальних місць у центрі міста.

Дорожні конуси позначили лише напівфабрикат розмітки у помаранчевій фарбі (вгорі), а готовим до використання "конверт" стане лише після нанесення білих діагональних смужок (внизу). Фото: Лукаш Бобек

І це ще не все. Депутат парламенту Домінік Яськовець подав запит до Міністерства інфраструктури Польщі щодо запровадження розмітки паркувальних місць на вулицях міста у вигляді рожевих конвертів (для вагітних жінок та з маленькими дітьми) та жовтих конвертів (лише для місцевих жителів).

Закопане, вул.Сенкевича. Помаранчеве паркувальне місце зарезервовано лише для власників Zakopane Card. Фото: Marek Podmokły, Agencja Wyborcza.pl