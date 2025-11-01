Поліція в Польщі 1 листопада випише рекордну кількість штрафів: яка причина

Помилка у виборі місця під стоянку автомобіля може обернутися водієві великим штрафом. Як пише moto.pl, уникнути фінансового покарання практично неможливо, оскільки біля некрополів у такі дні традиційно працюють не подвійні, а потрійні патрулі.

Штрафи виписують й справді великі. Подекуди суми можуть доходити до 1500 злотих. У конвертації це за 17 000 гривень. Окрім цього, патрульні мають право викликати евакуатор і вивезти автомобіль з зони неправильної стоянки.

В таких випадках експерти радять дотримуватися трьох основних правил паркування. Їх виконання важливе не тільки в День усіх Святих, але й повсякдень. Однак в цю дату календаря це особливо важливо.



Три важливі правила паркування

Паркування біля цвинтаря 1 листопада, безсумнівно, є складним завданням. Водіям радять пам’ятати три основні правила. Це ті, за порушення яких найчастіше карає поліція та муніципальна охорона.

Основне, головне та обов'язкове:

Уникайте зупинки автомобіля на газоні чи іншій зеленій зоні . Знищення або пошкодження рослинності в такому випадку може призвести до штрафу до 1000 злотих. Водій також може отримати штраф у розмірі 500 злотих для покриття будь-яких збитків, завданих автомобілем. Таким чином, 1500 злотих є суворим покаранням.

. Знищення або пошкодження рослинності в такому випадку може призвести до штрафу до 1000 злотих. Водій також може отримати штраф у розмірі 500 злотих для покриття будь-яких збитків, завданих автомобілем. Таким чином, 1500 злотих є суворим покаранням. Не використовуйте для стоянки вузькі тротуари . Стаття 47 Закону про дорожній рух, чітко говорить, що ширина тротуару, що залишається для пішоходів, повинна бути щонайменше 1,5 метра. Занадто вузький тротуар тягне за собою штраф у розмірі 100 злотих та 1 штрафний бал. Якщо автомобіль також блокує рух транспорту, його можуть евакуювати.

. Стаття 47 Закону про дорожній рух, чітко говорить, що ширина тротуару, що залишається для пішоходів, повинна бути щонайменше 1,5 метра. Занадто вузький тротуар тягне за собою штраф у розмірі 100 злотих та 1 штрафний бал. Якщо автомобіль також блокує рух транспорту, його можуть евакуювати. Під час паркування не залишайте авто ближче ніж за 10 метрів від перехрестя або перед дорожнім знаком чи світлофором. Це зменшує видимість для інших водіїв і може призвести до небезпечної ситуації. Також водій може бути оштрафований на 300 злотих та отримати 5 штрафних балів.

Що захистить від штрафу

Щоб День усіх Святих не закінчився суворим штрафом, не полінуйтеся проїхати трохи далі й знайти таке місце для стоянки, де це не суперечить ПДР: кілька хвилин ходьби захищають водіїв від отримання штрафу.

Зробіть "хід конем"

Коротка прогулянка до цвинтаря збереже 1500 злотих. В такий день варто бути відповідальним і знайти місце, яке відповідає правилам.

Є ще одна порада – для поїздки до цвинтаря скористайтеся громадським транспортом, маршрут якого проходить повз найближчу до нього вільну стоянку транспорту.

Проїдете дві-три чи навіть п'ять зупинок від того місця до цвинтаря й не матимете клопоту з пошуком місця для стоянки, квитанції на штраф не побачите, "лист щастя" не отримаєте та машину по штрафмайданчиках не шукатимете.