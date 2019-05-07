Понятно, какой смысл вкладывали в стилизованные под букву "Х" детали внедорожника дизайнеры, но стоит производителю сделать один неверный шаг, и они получат совсем другое прочтение.

На самом деле дизайн нового кроссовера “Лада” не такой уж и новый – российское патентное ведомство зарегистрировало заявку от “АвтоВАЗ” еще в октябре прошлого года, почти одновременно с презентацией концепта Lada 4х4 Vision.

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Роспатент опубликовал изображения кроссовера, который имеет шанс стать преемником "Нивы". Документ не содержит названия модели или технических подробностей и значится как “автомобиль легковой”.

Фото: изображение из патентной заявки / Роспатент

Однако, можно предположить, что “АвтоВАЗ” собирается воплотить прошлогодний концепт в серийной машине почти без изменений – с такими же Х-образными элементами дизайна.

Фото: концепт Lada 4х4 Vision / ЗР

По предварительным данным, новое поколение Lada 4x4 будет построено на платформе кроссовера Renault Duster. Это должно обеспечить автомобилю относительную доступность и сохранение полноприводной трансмиссии, как у предшественника, который держится на конвейере уже 42 года.

Портал Motor1 сообщает, что дебют Lada 4x4 в серийном исполнении состоится не раньше 2021 года.

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