Зрозуміло, який зміст вкладали у стилізовані під літеру "Х" деталі позашляховика дизайнери, та варто виробнику зробити один хибний крок і вони отримають зовсім інше прочитання.

Насправді дизайн нового кросовера “Лада” не такий вже й новий – російське патентне відомство зареєструвало заявку від “АвтоВАЗ” ще у жовтні минулого року, майже одночасно з презентацією концепта Lada 4х4 Vision.

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Роспатент оприлюднив зображення кросовера, який має шанс стати наступником "Ніви". Документ не містить назви моделі чи технічних подробиць і значиться як “автомобіль легковий”.

Фото: зображення з патентноъ заявки / Роспатент

Проте, можна припустити, що АвтоВАЗ” збирається втілити минулорічний концепт у серійній машині майже без змін – з такими ж Х-подібними елементами дизайну.

Фото: концепт Lada 4х4 Vision / ЗР

За попередніми даними, нове покоління Lada 4x4 буде побудовано на платформі кросовера Renault Duster. Це має забезпечити автомобілю відносну доступність та збереження повнопривідної трансмісії, як у попередника, що тримається на конвеєрі вже 42 роки.

Портал Motor1 повідомляє, що дебют Lada 4x4 в серійному виконанні відбудеться не раніше 2021 року.

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