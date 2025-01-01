Польская машина "Плющ" может самостоятельно минировать территории

Основой для минирования угрожающих для прорыва врагом участков фронта является уже хорошо проверенная временем колесная платформа TAero. Ее презентация состоялась еще в сентябре 2022 года. С тех пор эта польская беспилотная платформа закупается под различные вероятные транспортно-логистические, эвакуационные и боевые задачи в зонах высокого риска, где не нужно будет подвергать опасности жизни личного состава.

Как пишет польский специализированный ресурс Defence24, машина способна устанавливать минные поля в беспилотном режиме с использованием противотанковых мин MN-123. Их выстреливают из пусковой установки из 20 минных кассет по 5 мин каждая.

Читайте также В Польше срочно обновляют армейский парк техники

Таким образом Bluszcz устанавливает минные поля (в ручном или автоматическом режиме) полосой 30-90 метров. Здесь стоит отметить, что разработчики запрограммировали установку так, что есть возможность регулировать плотность минного поля в соответствии с ситуацией на условном участке прорыва.

А на этом изображении PNM Bluszcz с противоположной стороны, операционный кассетный блок наклонен вниз. Скриншот: Авто24

Как в интервью Defence24 рассказал исполняющий обязанности президента правления Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma SA Ярослав Закшевский (видео см. здесь), несмотря на такую надстройку, удалось сохранить допустимый вес всего транспортного средства в пределах 3,5 тонны. Такая величина позволяет управлять транспортным средством на дорогах общего пользования водителю с удостоверением категории B. Напомним, при необходимости спецмашина может быть как пилотируемая, так и работать автономно с дистанционным управлением.

Читайте также Польская армия усиливается значительным количеством танков из Южной Кореи

Инновационная минная установка PMN Bluszcz на упомянутой платформе имеет полный привод. Базовые компоненты и агрегатная база здесь от Toyota Land Cruiser HZJ70. В моторной нише стоит надежный 4,2-литровый двигатель мощностью 96 кВт/130 л.с. Жесткие мосты с поперечными рычагами и тягой (штангой) Panharda спереди и листовыми рессорами сзади, система полного привода с возможностью включения также позаимствованы от культовой Toyota.

Вот так выглядит беспилотник для автономного пилотирования без руля. Фото: Матеуш Мультажинский, Defence24.pl

А вот коробку передач пришлось ставить другую, как того требует беспилотная версия TAero и, понятно, PNM Bluszcz. Здесь поставили автоматическую коробку передач Allison. Такая комплектация позволяет автомобилю двигаться без водителя и переключать передачи "самостоятельно".

А здесь уже классика – руль на месте. Обратите внимание на панель приборов – все просто и минимизировано. Скриншот: Авто24

Двигатель внутреннего сгорания обеспечивает запас хода на одной заправке дизеля почти 400 км. Но еще TAero имеет резерв в виде вспомогательного привода, – добавленный в силовой блок электромотор мощностью 50 кВт позволяет автомобилю проезжать в бесшумном режиме до 30 км по дороге с твердым покрытием. Это может быть асфальт, брусчатка и даже утрамбованная грунтовка.

Читайте также В Польше ввели новый знак: к чему он обязывает

"Плющ" усилили дневной и инфракрасной камерами, модулем обмена данными и системой ситуационной осведомленности. Бортовая система по разработанному алгоритму способна по команде оператора вести разведку в режиме реального времени, записывать данные о минном поле и передавать его координаты высшей системе.

Здесь одноместная открытая кабина, кресло водителя без подушки, на сварной каркас сиденья и спинки натянуты обычные переплетенные ремни. Скриншот: Авто24

Относительно небольшие габариты транспортного средства и возможность передвижения только с помощью электропривода добавляют машине живучести относительно классических носителей минных систем. Здесь сказываются ограниченные выбросы (тепло и шум), а также легкость маскировки меньшей конструкции в складках местности.