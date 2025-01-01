Польська машина "Плющ" може самостійно мінувати території

Основою для мінування загрозливих для прориву ворогом ділянок фронту є вже добре перевірена часом колісна платформа TAero. Її презентація відбулася ще у вересні 2022 року. Відтоді ця польська безпілотна платформа закуповується під різні ймовірні транспортно-логістичні, евакуаційні та бойові завдання у зонах високого ризику, де не потрібно буде наражати на небезпеку життя особового складу.

Як пише польський спеціалізований ресурс Defence24, машина здатна встановлювати мінні поля в безпілотному режимі з використанням протитанкових мін MN-123. Їх вистрелюють з пускової установки з 20 мінних касет по 5 мін кожна.

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Таким чином Bluszcz встановлює мінні поля (в ручному або автоматичному режимі) смугою 30-90 метрів. Тут варто зазначити, що розробники запрограмували установку так, що є можливість регулювати щільність мінного поля відповідно до ситуації на умовній ділянці прориву.

А на цьому зображенні PNM Bluszcz з протилежного боку, операційний касетний блок нахилений донизу. Скриншот: Авто24

Як в інтерв'ю Defence24 розповів виконувач обов'язки президента правління Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma SA Ярослав Закшевський (відео див. тут), попри таку надбудову, вдалося зберегти допустиму вагу всього транспортного засобу в межах 3,5 тонни. Така величина дозволяє керувати транспортним засобом на дорогах загального користування водієві з посвідченням категорії B. Нагадаємо, при потребі спецмашина може бути як пілотована, так і працювати автономно з дистанційним керуванням.

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Інноваційна мінна установка PMN Bluszcz на згаданій платформі має повний привід. Базові компоненти та агрегатна база тут від Toyota Land Cruiser HZJ70. В моторній ніші стоїть надійний 4,2-літровий двигун потужністю 96 кВт/130 к.с. Жорсткі мости з поперечними важелями та тягою (штангою) Panharda спереду й листовими ресорами ззаду, система повного приводу з можливістю ввімкнення також запозичені від культової Toyota.

Ось так виглядає безпілотник для автономного пілотування без керма. Фото: Матеуш Мультажинський, Defence24.pl

А ось коробку передач довелося ставити іншу, як того вимагає безпілотна версія TAero і, зрозуміло, PNM Bluszcz. Тут поставили автоматичну коробку передач Allison. Така комплектація дозволяє автомобілю рухатися без водія та перемикати передачі "самостійно".

А тут уже класика – кермо на місці. Зверніть увагу на панель приладів – все просто й мінімізовано. Скриншот: Авто24

Двигун внутрішнього згоряння забезпечує запас ходу на одній заправці дизеля майже 400 км. Але ще TAero має резерв у вигляді допоміжного приводу, – доданий у силовий блок електромотор потужністю 50 кВт дозволяє автомобілю проїжджати у безшумному режимі до 30 км дорогою з твердим покриттям. Це може бути асфальт, бруківка і навіть втрамбована ґрунтівка.

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"Плющ" підсилили денною та інфрачервоною камерами, модулем обміну даними та системою ситуаційної обізнаності. Бортова система за розробленим алгоритмом спроможна за командою оператора вести розвідку в режимі реального часу, записувати дані про мінне поле та передавати його координати вищій системі.

Тут одномісна відкрита кабіна, крісло водія без подушки, на зварений каркас сидіння й спинки натягнуто звичайні переплетені поясні смужки. Скриншот: Авто24

Відносно невеликі габарити транспортного засобу та можливість пересування лише за допомогою електроприводу додають машині живучості відносно класичних носіїв мінних систем. Тут даються взнаки обмежені викиди (тепло та шум), а також легкість маскування меншої конструкції у складках місцевості.