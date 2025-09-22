Польский гусеничный беспилотник может получать команды с воздушного дрона

В сентябре армейские подразделения 19-й Люблинской механизированной бригады начали полигонные учения беспилотных наземных боевых систем KUNA. НРК разработаны польским “Военном институте бронетанковых и автомобильных технологий” (Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej – WITPiS).

По словам заместителя министра национальной обороны Цезария Томчика в заметке на платформе X, тестирование и обучение личного состава проводится на полигоне OSWPL Orzysz. Обучение продлится до 31 октября этого года, а его целью будет разработка новой тактики, техники и процедур боевого применения беспилотных систем оружия.

"Мы взялись за разработку новой тактики, методов и процедур боевого применения беспилотных вооруженных систем", – заявил Томчик.

Фото: WITPiS

"Kuna", то есть "Куница" – это беспилотное оперативное транспортное средство, которым можно управлять дистанционно или работать автономно. Программирование маршрута и управление можно выполнять с помощью дрона RAVEN, что расширяет рабочий диапазон транспортного средства.

Машина с гусеничной ходовой базой оснащена датчиками Lidar, камерами и системами обнаружения. "Куница" может автономно избегать препятствий, поскольку заложенный алгоритм беспилотной работы предусматривает и такой способ самостоятельности.

Транспортное средство можно легко адаптировать к различным миссиям благодаря сменным модулям, разработанным с учетом логистики. Кроме боевого назначения, это может быть транспортная, медицинская эвакуационная машина. Здесь всесторонне изучен опыт Украины с использованием НРК, чьи операторы армейских подразделений сегодня являются непревзойденными специалистами в применении как наземных, так и воздушных дронов.

Польский специализированный ресурс polska-zbrojna.pl это подтверждает, указывая, что беспилотный аппарат "Куница" был разработан на основе анализа опыта боевых действий в Украине.

Фото: WITPiS

Гусеничная "Куница" является ответом на армейские потребности, будет внедряться в подразделения сил специального назначения, территориальной обороны, полиции и пограничной службы в сфере разведки, борьбы с терроризмом, борьбы с нелегальной миграцией и оказания поддержки в кризисных ситуациях. Более подробно о “Кунице” можно посмотреть в видеосюжете по этой ссылке.