Польський гусеничний безпілотник може отримувати команди з повітряного дрона

У вересні армійські підрозділи 19-ї Люблінської механізованої бригади розпочали полігонні навчання безпілотних наземних бойових систем KUNA. НРК розроблені польським “Військовому інституті бронетанкових та автомобільних технологій” (Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej – WITPiS).

За словами заступника міністра національної оборони Цезарія Томчика в дописі на платформі X, тестування та навчання особового складу проводиться на полігоні OSWPL Orzysz. Навчання триватиме до 31 жовтня цього року, а його метою буде розробка нової тактики, техніки та процедур бойового застосування безпілотних систем зброї.

Читайте також Бронетранспортер Oncilla створений українцями, виробляється поляками

"Ми взялися за розробку нової тактики, методів та процедур бойового застосування безпілотних озброєних систем", – заявив Томчик.

Фото: WITPiS

"Kuna", тобто "Куниця" – це безпілотний оперативний транспортний засіб, яким можна керувати дистанційно або працювати автономно. Програмування маршруту та керування можна виконувати за допомогою дрона RAVEN, що розширює робочий діапазон транспортного засобу.

Читайте також Польські "Росомахи" не злякалися російських "Ланцетів"

Машина з гусеничною ходовою базою оснащена датчиками Lidar, камерами та системами виявлення. "Куниця" може автономно уникати перешкод, оскільки закладений алгоритм безпілотної роботи передбачає й такий спосіб самостійності.

Транспортний засіб можна легко адаптувати до різних місій завдяки змінним модулям, розробленим з урахуванням логістики. Окрім бойового призначення, це може бути транспортна, медична евакуаційна машина. Тут всебічно вивчено досвід України з використанням НРК, чиї оператори армійських підрозділів сьогодні є неперевершеними фахівцями в застосуванні як наземних, так і повітряних дронів.

Читайте також У Польщі терміново оновлюють армійський парк техніки

Польський спеціалізований ресурс polska-zbrojna.pl це підтверджує, вказуючи, що безпілотний апарат "Куниця" було розроблено на основі аналізу досвіду бойових дій в Україні.

Фото: WITPiS

Гусенична "Куниця" є відповіддю на армійські потреби, буде впроваджуватися у підрозділи сил спеціального призначення, територіальної оборони, поліції та прикордонної служби у сфері розвідки, боротьби з тероризмом, боротьби з нелегальною міграцією та надання підтримки в кризових ситуаціях. Більш детально про “Куницю” можна подивитися у відеосюжеті за цим посиланням.