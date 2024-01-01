Полуразрушенные редкие спорткары продают за невероятные деньги

Эти автомобили, (точнее их остатки), принадлежали известному американскому коллекционеру Руди Кляйну. Недавно его семья выставила на продажу ангар, в котором хранилась коллекция редких классических спорткаров.

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Вскоре первые единицы будут проданы на аукционе RM Sotheby's. Несмотря на их трагическое состояние, оценка этих остатков от RM Sotheby's достигает десятков тысяч долларов. Наименьший ценник получил Porsche 911 1965 года – от 3000 до 6000 долларов.

За эти деньги покупатель получит сильно поврежденный корпус 911-го, у которого отсутствуют почти все стекло, переднее крыло, обе фары, два датчика, большинство внутренних распределительных устройств и руль. К этому всему также добавляется пол, который полностью исчез со стороны водителя.

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Кроме этого 911-го, есть еще также Porsche 356 B 1600 Cabriolet 1961, стоимость которого оценивается от 5000 до 10 000 долларов. Его боковые крылья имеют бесчисленное количество вмятин и выбоин, а по крайней мере одни двери вообще отсутствуют. Это все, что становится очевидным из фото машины.

Очень редкий Ferrari 365 GT 2+2 1969 года от Pininfarina имеет оригинальный штамп и этикетку на шасси, но на нем отсутствуют “некоторые панели кузова”. На самом деле эта фраза является забавным способом описать автомобиль, у которого почти полностью отсутствует задняя часть и который планируют продать за $25 000 - $35 000. В то же время двигатель автомобиля продается отдельным лотом. За него планируют выручить от 10 000 до 20 000 долларов.

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Однако самым странным экземпляром является Ferrari 275 GTS 1966 года от Pininfarina, у которого отсутствует вся передняя часть, пассажирская сторона салона, колеса и трансмиссия. Однако, RM Sotheby's ожидает, что он принесет $30 000-$40 000.

К тому же продаются две Ferrari 330 GTC. Одна из них не имеет передней части и представлена с ориентировочной стоимостью в $40 000, тогда как другая – имеет ее, поэтому может быть продана за 75 000 долларов.