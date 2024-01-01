Напівзруйновані рідкісні спорткари продають за неймовірні гроші

Ці автомобілі, (точніше їх залишки), належали відомому американському колекціонеру Руді Кляйну. Нещодавно його сім’я виставила на продаж ангар, в якому зберігалася колекція рідкісних класичних спорткарів.

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Незабаром перші одиниці будуть продані на аукціоні RM Sotheby's. Попри їх трагічний стан, оцінка цих решток від RM Sotheby's сягає десятків тисяч доларів. Найменший цінник отримав Porsche 911 1965 року – від 3000 до 6000 доларів.

За ці гроші покупець отримає сильно пошкоджений корпус 911-го, у якого відсутні майже все скло, переднє крило, обидві фари, два датчики, більшість внутрішніх розподільних пристроїв та кермо. До цього всього також додається підлога, яка повністю зникла з боку водія.

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Окрім цього 911-го, є ще також Porsche 356 B 1600 Cabriolet 1961, вартість якого оцінюється від 5000 до 10 000 доларів. Його бічні крила мають незліченну кількість вм’ятин та вибоїн, а принаймні одні дверцята взагалі відсутні. Це все, що стає очевидним з фото автівки.

Надзвичайно рідкісний Ferrari 365 GT 2+2 1969 року від Pininfarina має оригінальний штамп і етикетку на шасі, але на ньому відсутні “деякі панелі кузова”. Насправді ж ця фраза є кумедним способом описати автомобіль, у якого майже повністю відсутня задня частина і який планують продати за $25 000 - $35 000. Водночас двигун автівки продається окремим лотом. За нього планують виручити від 10 000 до 20 000 доларів.

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Проте найдивнішим екземпляром є Ferrari 275 GTS 1966 року від Pininfarina, в якого відсутня вся передня частина, пасажирська сторона салону, колеса та трансмісія. Проте, RM Sotheby's очікує, що він принесе $30 000-$40 000.

До того ж продаються дві Ferrari 330 GTC. Одна з них не має передньої частини й представлена з орієнтовною вартістю в $40 000, тоді як інша – має її, тому може бути продана за 75 000 доларів.