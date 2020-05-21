Модель Ford Fusion, которая является одним из лидеров импортных седанов в Украине, снята с производства.

В рамках перехода американского концерна Ford на производство кроссоверов и внедорожников очередными "жертвами" новой политики стали модели Ford Fusion (в Европе он продается под названием Mondeo) и Lincoln MKZ (немного измененная модель того же "Фьюжина").

В США уже отказались от Fiesta, Focus и Taurus, а теперь настал черед Fusion и Lincoln MKZ. Последние экземпляры этих моделей сойдут с конвейера в июне.

Интересно что в Украине новый Mondeo не очень популярен, однако на рынке подержанных авто – это один из лидеров среди седанов, которые ввозят в Украину из США. Ведь на Ford Fusion невысокие цены в Америке (на страховых аукционах их покупают по в среднем по 2 тысячи долларов), большой выбор двигателей и комплектаций (есть гибриды и подзаряжаемый гибрид).

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Выпуск Ford Fusion и Lincoln MKZ пока осуществляется на заводе в Эрмосильо, Мексика. После того, как обе модели снимут с производства – это произойдет уже 21 июня, – освобожденные мощности будут использованы для внедорожника Bronco Sport.

Таким образом, к июлю Ford будет выпускать только кроссоверы, внедорожники, пикапы и спорткар Mustang, а единственным седаном у Lincoln останется Continental.

Что касается Украины, то информации об отказе производителя от модели Mondeo в у украинского дистрибьютора бренда нет. В частности, "Виннер Импортс Украина" заказывает в производство Mondeo на осень этого года, поэтому автомобиль тойчно не уйдет из нашего рынка до 2021 года.

По данным Carsalesbase.com в 2019 году в США было продано свыше 166 тысяч Форд Фьюжн, еще почти 37 тысяч автомобилей реализовали в первом квартале 2020 года. Что же касается Линкольн MKZ, то его результат скромнее: 17,7 тысячи проданных машин в 2019 году и 3,4 тысячи – за три месяца нынешнего года.

О намерениях Форда отказаться от выпуска хэтчбеков и седанов в пользу внедорожников и кроссоверов стало известно еще в 2018 году. Тогда стратегический план компании предусматривал поэтапный выпуск электрифицированных модификаций наиболее популярных моделей – Ф-150, Мустанг, Эксплорер, Эскейп и Бронко.

Напомним, что почти Форд распродал первую партию электрических "Мустангов".