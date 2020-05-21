Модель Ford Fusion, яка є одним з лідерів імпортних седанів в Україні, знята з виробництва.

В рамках переходу американського концерну Ford на виробництво кросоверів та позашляховиків черговими "жертвами" нової політики стали моделі Ford Fusion (в Європі він продається під назвою Mondeo) та Lincoln MKZ (трохи змінена модель того ж "Фьюжину").

В США вже відмовились від Fiesta, Focus і Taurus, а тепер настала черга Fusion і Lincoln MKZ. Останні екземпляри цих моделей зійдуть з конвеєра в червні.

Цікаво, що в Україні новий Mondeo не дуже популярний, проте на ринку вживаних авто Fusion - один з лідерів серед седанів, які ввозять в Україну зі США. Адже на Ford Fusion невисокі ціни в Америці (на страхових аукціонах їх купують по в середньому по 2 тисячі доларів), великий вибір двигунів та комплектацій (є гібриди та підзаряджаємий гібрид).

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Випуск Ford Fusion і Lincoln MKZ поки що здійснюється на заводі в Ермосільо, Мексика. Після того, як обидві моделі знімуть з виробництва - це станеться вже 21 червня, - звільнені потужності будуть використані для позашляховика Bronco Sport.

Таким чином, до липня Ford буде випускати тільки кросовери, позашляховики, пікапи і спорткар Mustang, а єдиним седаном у Lincoln залишиться Continental.

Щодо України, то інформації про відмову виробника від моделі Mondeo у українського дистриб’ютора бренду немає. Зокрема, “Віннер Імпортс Україна” замовляє у виробництво Mondeo на осінь цього року, тож автоомбіль не піде з нику принайцмні до 2021 року.

За даними Carsalesbase.com, в 2019 році в США було продано понад 166 тисяч Ford Fusion, ще майже 37 тисяч автомобілів реалізували в першому кварталі 2020 року. Що ж стосується Lincoln MKZ, то його результат скромніше: 17,7 тисячі проданих машин в 2019 році і 3,4 тисячі - за три місяці нинішнього року.

Про наміри Ford відмовитися від випуску седанів і хетчбеків на користь кросоверів і позашляховиків стало відомо ще в 2018 році. Тоді стратегічний план компанії передбачав поетапний випуск електрифікованих модифікацій найбільш популярних моделей - F-150, Mustang, Explorer, Escape і Bronco.

Нагадаємо, що Ford майже розпродав першу партію електричних "Мустангів".