Ориентировочное время его дебюта в серийном виде – 2025 год

Производство Porsche 918 Spyder было завершено в 2015 году. А чтобы продавать суперкары сегодня, нужно иметь в числе своих моделей хотя бы один имиджевый автомобиль с приставкой “гипер”. И последние новости из Штутгарта свидетельствуют, что “Порше” уже работает над таким.

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Новый гиперкар Porsche планирует выпустить в 2025 году. И сделать планируют его полностью электрическим. Однако нынешние технологии батарей не способны обеспечить достаточный запас хода, считают в Porsche. Их хватит разве что на Taycan. А потому выходу преемника 918 Spyder придется подождать.

Фото: Porsche 988 Vision Concept / Invisive

В Porsche все еще работают над комбинацией силовой установки, однако внешность автомобиля должен нести в себе отголоски “Спайдера” и всей славной истории бренда. Благодаря дизайнеру Invisive имеем возможность бросить первый взгляд на следующий гиперкар Porsche, пусть и не официальный.

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