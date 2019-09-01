Орієнтовний час його дебюту в серійному вигляді – 2025 рік

Виробництво Porsche 918 Spyder було завершено у 2015 році. А щоб продавати суперкари сьогодні, потрібно мати в числі своїх моделей хоча б один іміджевий автомобіль з приставкою “гіпер”. І останні новини зі Штутгарта свідчать, що “Порше” вже працює над таким.

Також цікаво: Японці показали Mitsubishi Evolution 2020

Новий гіперкар Porsche планує випустити в 2025 році. І зробити планують його повністю електричним. Однак нинішні технології батарей не здатні забезпечити достатній запас ходу, вважають у Porsche. Їх вистачить хіба що на Taycan. А тому виходу наступника 918 Spyder доведеться зачекати.

Фото: Porsche 988 Vision Concept / Invisive

В Porsche усе ще працюють, над комбінацією силової установки, однак зовнішність автомобіля має нести у собі відголоски “Спайдера” та усієї славної історії бренду. Завдяки дизайнеру Invisive маємо змогу кинути перший погляд на наступний гіперкар Porsche, нехай і не офіційний.

Також цікаво: Новий Peugeot 3008 GT HYBRID4 став найпотужнішим серійним автомобілем бренду