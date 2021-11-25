Комплект Discoverberry от высококлассного производителя товаров для отдыха Db стоимостью четверть миллиона долларов является полностью готовым решением и включает не только снаряжение, но и сам автомобиль.

Все туристические электромобили Taycan Cross Turismo будут выполнены в одном цвете кузова – “малиновом”, поэтому комплект получил название Db Raspberry Edition. На крыше автомобиля смонтирована палатка Strøm 2385L, а в состав набора также входят чемодан Strøm 60L, рюкзак Strøm 30L и кемпинговый набор. Дополнительно, на носу машины устанавливается набор мощных прожекторов.

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Не совсем понятно, за счет чего Db достигает запрашиваемой цены в 250 000 долларов, поскольку комплектация Taycan Cross Turismo не указывается. Самой дорогой версией модели в США, где будет продавать свои туристические машины Db, является Turbo S, который стоит от 188 950 долларов. Сумка на роликах стоит 279 долларов, а рюкзак – 209 долларов. Палатка на крыше и комплект для кемпинга не могут быть такими дорогими, чтобы соответствовать оставшимся расходам в 60,5 тысяч долларов. Этой суммы хватило бы на специализированный моторизованный дом, хотя и не такой модный, зато с встроенной кухней, ванной и большой кроватью, вместо палатки на крыше.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo Raspberry Edition / DB

Недавно Porsche расширил семейство универсалов Taycan, представив Sport Turismo. Он избавляется от высокой подвески и обшивки колесных арок от Cross Turismo для более ориентированного на дорогу внешнего вида. Для большего удобства покупатели могут добавить рейлинги на крышу и крепления для велосипедов сзади. Заказчики начнут получать Porsche Taycan Sport Turismo во втором квартале 2022 года.