Комплект Discoverberry від висококласного виробника товарів для відпочинку Db вартістю чверть мільйона доларів є повністю готовим рішенням і включає не лише спорядження, а й сам автомобіль.

Усі туристичні електромобілі Taycan Cross Turismo будуть виконані в одному кольорі кузову – “малиновому”, тому комплект отримав назву Db Raspberry Edition. На даху автомобіля змонтовані намет Strøm 2385L, а до складу набору також входять валіза Strøm 60L, рюкзак Strøm 30L та кемпінговий набір. Додатково, на носі машини встановлюється набір потужних прожекторів.

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Не зовсім зрозуміло, як Db досягає запитуваної ціни у 250 000 доларів, оскільки комплектація Taycan Cross Turismo не вказується. Найдорожчою версією моделі у США, де продаватиме свої туристичні машини Db, є Turbo S, який коштує від 188 950 доларів. Сумка на роликах коштує 279 доларів, а рюкзак – 209 доларів. Намет на даху та комплект для кемпінгу не можуть бути такими дорогими, щоб нести відповідальність за решту витрат у 60,5 тисяч доларів. Цієї суми вистачило б на спеціалізований моторизований будинок, хоча й не такий модний, зате з вбудованою кухнею, ванною та великим ліжком, замість намета на даху.



Фото: Porsche Taycan Cross Turismo Raspberry Edition / DB

Нещодавно Porsche розширив сімейство універсалів Taycan, представивши Sport Turismo. Він позбавляється високої підвіски та обшивки колісних арок від Cross Turismo для більш орієнтованого на дорогу зовнішнього вигляду. Для більшої зручності покупці можуть додати рейлінги на дах і кріплення для велосипедів ззаду. Замовники почнуть отримувати Porsche Taycan Sport Turismo у другому кварталі 2022 року.