Посмотрите на дорогу, которую построили над домами

Строителям было выдано техническое задание построить на подъезде к мосту через реку трехполосную трассу в каждом направлении. Однако развитие города и рельеф не позволял этого сделать, поскольку в плотную застройку втиснуть такой транспортный объект оказалось невозможно.

Проблемная ситуация заставила префектуру дать разрешение на проектирование и строительство дороги поверх жилых домов. Их на этом участке улицы набралось с десяток. Они и оказались под построенной дорогой. О новом слове в градостроительстве рассказывают в sohu.com.

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Дорога в районе Наньмин простиралась над домами до арочного моста Шуйкоуси длиной более 300 метров. Вдоль трассы этого моста-дороги выстроились 8-этажные жилые дома.

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Конечно, строители позаботились об акустических экранах и продумали ряд мер для снижения шума и, главное, вибрации. Технология не раскрывается, но на кадрах из многочисленных видео и фотоснимках хорошо видно, что дорога не лежит на крышах, а возвышается над ними.

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На одном из видео (см. сюжет внизу) показано, что между днищем дороги и перекрытием жилого дома есть пространство в виде строительного люфта. Это – своеобразная воздушная подушка, не позволяющая вибрационным нагрузкам проложенной сверху дороги агрессивно влиять на здание с квартирами тысяч жителей старой застройки.

Сама же дорога держится на отдельных пилонах, что от зданий независимы. Они и берут на себя вибрационные нагрузки и гасят их уже в земляной подушке.

Конечно, полностью погасить вибрацию такие опоры не в состоянии, легкие толчки в любом случае будут ощущаться от земляного основания на фундамент и стены домов.

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Однако к подобным шумовым и другим посторонним эффектам люди быстро привыкают, адаптация похожа на проживание рядом с железной дорогой, когда земля трясется от тяжелых поездов.

Подобные дороги над домами существуют не только в этом городе, но и в других китайских мегаполисах.

Фото из открытых источников