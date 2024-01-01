Подивіться на дорогу, яку збудували над будинками

Будівельникам було видано технічне завдання збудувати на під’їзді до мосту через річку трисмугову трасу в кожному напрямку. Однак розвиток міста та рельєф не дозволяв цього зробити, оскільки в щільну забудову втиснути такий транспортний об’єкт виявилося неможливо.

Проблемна ситуація змусила префектуру дати дозвіл на проєктування та будівництво дороги поверх житлових будинків. Їх на цій ділянці вулиці набралося з десяток. Вони й опинилися під збудованою дорогою. Про нове слово в містобудуванні розповідають в sohu.com.

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Дорога в районі Наньмін простягалася над будинками до аркового мосту Шуйкоусі довжиною понад 300 метрів. Уздовж траси цього мосту-дороги вишукувалися 8-поверхові житлові будинки.

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Звичайно, будівельники подбали про акустичні екрани й продумали низку заходів для зниження шуму та, головне, вібрації. Технологія не розкривається, але на кадрах з численних відео та фотознімках добре видно, що дорога не лежить на дахах, а височіє над ними.

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На одному з відео (див. сюжет внизу) показано, що між днищем дороги та перекриттям житлового будинку є простір у вигляді будівельного люфту. Це – своєрідна повітряна подушка, що не дозволяє вібраційним навантаженням прокладеної зверху дороги агресивно впливати на будівлю з квартирами тисяч жителів старої забудови.

Сама ж дорога тримається на окремих пілонах, що від будівель незалежні. Вони й беруть на себе вібраційні навантаження й гасять їх вже в земляній подушці.

Звісно, повністю погасити вібрацію такі опори не в змозі, легенькі поштовхи у будь-якому випадку будуть відчуватись від земляної основи на фундамент та стіни будинків.

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Однак до подібних шумових та інших сторонніх ефектів люди швидко звикають, адаптація схожа на проживання поряд з залізницею, коли земля двигтить від важких потягів.

Подібні дороги над будинками існують не лише в цьому місті, але й в інших китайських мегаполісах.

Фото з відкритих джерел