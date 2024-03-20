Французский автопроизводитель, принадлежащий концерну Stellantis, представил электрическую версию своего трехрядного кроссовера 5008. Альтернативой электрокару является гибридный 5008 с 1,2-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, который также будет доступен на старте продаж.

Новый электрический кроссовер Peugeot имеет одно важное преимущество над своими конкурентами в виде третьего ряда сидений уже в базовой комплектации, ведь он больше E-3008, с которым делит платформу STLA Medium.

Читайте также: Тест Peugeot 408: красота спасет мир

К тому же новинка получила большой запас хода. На европейском рынке электрический кроссовер E-5008 будет доступен в модификациях с одним электромотором и передним приводом, или двумя электромоторами и полным приводом.

Базовая версия Peugeot E-5008 Electric 210 оснащена 214-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 73 кВт-ч, что обеспечивает до 500 километров хода. Более производительная переднеприводная версия имеет батарею на 98 кВт-ч и запас хода уже в 660 километров, а топовый вариант Electric 320 с двумя электромоторами общей мощностью 320 лошадиных сил может преодолеть 500 км.

Также интересно: Stellantis обещает привезти в Украину 20 новинок за год

В E-5008 также увеличили расстояние между осями, которое теперь составляет 2,9 метра против 2,74 метра у "младшего" 3008. Объем багажника при разложенных сиденьях третьего ряда составляет 259 литров, но если третий ряд сложить, он увеличится до 748 литров.

Новинка имеет фирменный интерьер i-Cockpit с новым 21-дюймовым дисплеем, левая часть которого является панелью приборов водителя, а правая – главным экраном мультимедиа, с интегрированным искусственным интеллектом ChatGPT. Руль имеет узнаваемые "срезы" сверху и снизу и оснащен сенсорными кнопками.

Читайте также: Владельцы Peugeot смогут поговорить с искусственным интеллектом прямо в машине

Стоимость комплектаций нового Peugeot E-5008 и гибридного 5008 объявят позже, когда автомобили поступят в продажу. Компания Peugeot отмечает, что автомобили будут доступны у дилеров уже до конца весны.