Французський автовиробник, що належить концерну Stellantis, представив електричну версію свого трирядного кросовера 5008. Альтернативою електрокару є гібридний 5008 з 1,2-літровим бензиновим мотором та електродвигуном, який також буде доступний на старті продажів.

Новий електричний кросовер Peugeot має одну важливу перевагу над своїми конкурентами у вигляді третього ряду сидінь вже у базовій комплектації, адже він більший за E-3008, з яким ділить платформу STLA Medium.

Читайте також: Тест Peugeot 408: краса врятує світ

До того ж новинка отримала великий запас ходу. На європейському ринку електричний кросовер E-5008 буде доступний у модифікаціях з одним електромотором та переднім приводом, або двома електромоторами та повним приводом.

Базова версія Peugeot E-5008 Electric 210 оснащена 214-сильним електромотором на передній осі та батареєю ємністю 73 кВт-год, що забезпечує до 500 кілометрів ходу. Більш продуктивна передньопривідна версія має батарею на 98 кВт-год й запас ходу вже у 660 кілометрів, а топовий варіант Electric 320 з двома електромоторами загальною потужністю 320 кінських сил може подолати 500 км.

Також цікаво: Stellantis обіцяє привезти в Україну 20 новинок за рік

У E-5008 також збільшили відстань між осями, яка тепер становить 2,9 метра проти 2,74 метра у «молодшого» 3008. Об'єм багажника при розкладених сидіннях третього ряду становить 259 літри, але якщо третій ряд скласти, він збільшиться до 748 літрів.

Новинка має фірмовий інтер’єр i-Cockpit з новим 21-дюймовим дисплеєм, ліва частина якого є панеллю приладів водія, а права – головним екраном мультимедіа, з інтегрованим штучним інтелектом ChatGPT. Кермо має пізнавані “зрізи” зверху і знизу й оснащене сенсорними кнопками.

Читайте також: Власники Peugeot зможуть поговорити зі штучним інтелектом прямо в машині

Вартість комплектацій нового Peugeot E-5008 та гібридного 5008 оголосять згодом, коли автомобілі надійдуть у продаж. Компанія Peugeot зазначає, що автомобілі будуть доступні у дилерів вже до кінця весни.