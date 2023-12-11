Корейский бренд SsangYong, который недавно сменил название на KG Mobility, продолжает разрабатывать новые авто. Шпионы распространили фото нового купе-кроссовера, который идеологически напоминает продолжение линейки Actyon.

Два черно-белых изображения дали начало слухам о возвращении нового внедорожника в стиле купе. Впервые эти изображения появились на сайте Autospy, где отмечалось что на фото, якобы новый кроссовер от KG Mobility. И хотя о названии новинки, как и о самом авто, мало что известно, эксперты предполагают, что название Actyon могут вернуть.

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О технических характеристиках нового внедорожника от бывшего SsangYong пока ничего неизвестно. В сети есть только изображение салона, из которого можно сделать вывод, что новый прототип имеет много родственных элементов с другими авто этого корейского производителя.



В частности, селектор коробки передач напоминает обновленный рычаг от текущей модели Rexton. В то же время просто гигантский дисплей мультимедиа, объединенный с приборной панелью, не похож ни на что другое от SsangYong (KG Mobility).

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SsangYong Actyon первого поколения начали производить еще в 2005 году, и в некоторых странах он производился до середины 2018 года. Автомобиль заработал репутацию недорого полноприводного рамного внедорожника, однако стал представителем одних из самых проблемных и ненадежных авто в своем классе. В частности, в Украине это авто из-за низкой стоимости было достаточно популярным, однако у большинства водителей сложилось негативное впечатление об этой модели.