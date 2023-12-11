Корейський бренд SsangYong, який нещодавно змінив назву на KG Mobility, продовжує розробляти нові авто. Шпигуни поширили фото нового купе-кросовера, який ідеологічно нагадує продовження лінійки Actyon.

Два чорно-білі зображення дали початок чуткам про повернення нового позашляховика у стилі купе. Вперше ці зображення з’явились на сайті Autospy, де зазначалось що на фото, нібито новий кросовер від KG Mobility. І хоч про назву новинки, як і про саме авто, мало що відомо, експерти припускають, що назву Actyon можуть повернути.

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Про технічні характеристики нового позашляховика від колишнього SsangYong наразі нічого невідомо. В мережі є лише зображення салону, з якого можна зробити висновок, що новий прототип має багато споріднених елементів з іншими авто цього корейського виробника.



Зокрема, селектор коробки передач нагадує оновлений важіль від поточної моделі Rexton. Водночас просто гігантський дисплей мультимедіа, об’єднаний панеллю приладів, не схожий ні на що інше від SsangYong (KG Mobility).

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SsangYong Actyon першого покоління почали виробляти ще у 2005 році, і в деяких країнах він вироблявся до середини 2018 року. Автомобіль заробив репутацію недорого повнопривідного рамного позашляховика, однак став представником одних з найбільш проблемних та ненадійних авто у свому класі. Зокрема, в Україні це авто через низьку вартість було досить популярним, проте у більшості водіїв склалось негативне враження про цю модель.