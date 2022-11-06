К сожалению, в Украине немало автовладельцев, для которых тема коррозии актуальнее многих других. И все они возлагают большие надежды на волшебные препараты под общим названием "Преобразователь ржавчины". На самом ли деле они так всемогущи?

Почти что детская вера многих автомобилистов в невероятные возможности преобразователей ржавчины (модификаторов) понятна тем, кто сам когда-то боролся с "рыжей болезнью". Ведь процесс очистки металла механическим методом, с помощью щетки и наждачки, очень трудоемок. Но полагаться исключительно на химию нельзя – это нужно понимать сразу.

Качественный преобразователь ржавчины "убивает" остатки ржавчины и создает на металле антикоррозионный слой, на который хорошо ложится грунтовка и краска.

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Почему преобразователь – не панацея

Перед обработкой преобразователем ржавую деталь нужно полностью очистить от рыхлой ржавчины. Дело в том, что химические препараты-модификаторы коррозии действуют только на небольшую глубину – максимум до 100 – 150 микрон, а во многих случаях и меньше – от 70 мкм. Повторное нанесение препарата во многих случаях не дает эффекта, поскольку первый его слой создает на поверхности прочную пленку, которая не пускает свежий препарат "на глубину" - к еще не преобразованным слоям ржавчины.

Поэтому прежде всего надо убрать с ржавой детали максимально больше ржавчины механическим способом. И применяя на подготовленной таким образом поверхности преобразователь, желательно быть уверенным, что толщина остатков коррозии не больше, чем глубина действия преобразователя – то есть тех же 70 – 150 мкм. В противном случае остатки коррозии на глубине будут надежно законсервированы, но не уничтожены полностью.

Наслоение ржавчины и краска должны быть удалены механическим путем – и только после этого преобразователь сможет эффективно сделать свою работу

Как работает преобразователь ржавчины

Преобразователи ржавчины называются так не зря. Они превращают продукт коррозии (оксиды железа) в соединения, которые обладают механической и химической прочностью – и сами становятся защитой поверхности от коррозии.

Есть два основных типа модификаторов ржавчины: на основе ортофосфорной кислоты и на основе танинов. Первый известен издавна, в нем кислота превращает оксиды железа в фосфат железа. Второй вид – более современный, он превращает оксид железа в таннат железа; этот тип лучше проникает в глубину ржавчины (до 100 – 150 мкм), создает прочную защитную пленку, экологичнее и удобнее в использовании.

Перед нанесением преобразователя с детали должна быть удалена по возможности вся коррозия. Пятна небольшой толщины (на фото темного цвета) одолеет препарат.

Как пользоваться преобразователем

Ничего сложного в технологии применения этих составов нет, нужно только следовать указаниям, приведенным на этикетке:

Очистить поверхность металла от рыхлой коррозии;

Нанести преобразователь распылителем или кистью. Во втором случае нужно тщательно втирать жидкость в поверхность;

Выдержать срок, указанный на этикетке, обычно это от нескольких часов до суток;

Смыть остатки препарата (там, где этого требует инструкция);

Дать поверхности окончательно высохнуть;

Осмотреть поверхность на предмет остатков непреобразованной ржавчины;

Если следы ржавчины остались, повторите обработку.

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Нужно ли смывать преобразователь

Промывать поверхность после определенной выдержки следует в том случае, если препарат имеет в основе ортофосфорную кислоту. Те ее остатки, которые не вступили в реакцию с железом и его оксидами, сохраняют агрессивность по отношению к металлам и создадут им угрозу в будущем.

Характерный сине-черный цвет обработанной преобразователем детали – признак того, что использован современный препарат на основе танинов.

Преобразователи, базирующиеся на танинах, смывать после нанесения не следует. Это существенно упрощает процедуру и экономит время на высыхание детали.

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Какой преобразователь лучше

Принципиальной разницы между модификаторами коррозии двух вышеназванных типов нет. Но вопрос – в качестве препаратов, продаваемых в розничной сети в Украине. Большая часть из них, как отмечают эксперты по кузовному ремонту, имеет слабую эффективность – вероятно, из-за низкой концентрации действующих веществ.

Выбор преобразователей ржавчины в магазинах велик, но эффективность препаратов сильно отличается. Причем качественные не обязательно слишком дорогие.

Поэтому при необходимости приобрести гарантированно эффективный преобразователь ржавчины приходится обращаться к брендам с мировым именем – хотя на самом деле ничего особенного в составе этих продуктов нет. Между тем фирменные модификаторы стоят в несколько раз дороже отечественных, и в случае работы с большой площадью поверхности этот аргумент часто становится решающим.

Рекомендация "Авто 24"

Как показывает опыт отечественных реставраторов ретротехники, консультировавших журналистов “Авто 24”, есть только один надежный способ выбрать адекватный преобразователь среди недорогих препаратов. Придется покупать несколько разных бутылок и сравнивать их действие на конкретной металлической детали. Более эффективный преобразователь виден по отсутствию остатков коррозии на глубине пораженных ржавчиной зон. Для этого после указанной в инструкции выдержки обработанное препаратом пятно следует потереть шлифовальной шкуркой.

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