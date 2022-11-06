На жаль, в Україні чимало автовласників, для яких тема корозії є нагальною. І всі вони покладають великі надії на чарівні препарати під загальною назвою “Перетворювач іржі”. Чи насправді вони такі могутні?

Мало не дитяча сподівання багатьох автомобілістів у неймовірні можливості перетворювачів іржі (модифікаторів) зрозуміла тим, хто сам колись боровся з “рудою хворобою”. Адже процес очищення металу механічним методом, за допомогою щітки та “наждачки”, дуже трудомісткий. Втім, покладатися виключно на хімію не можна – це треба зрозуміти відразу.

Якісний перетворювач іржі “вбиває” залишки іржі та створює на металі антикорозійний шар, на який добре лягає грунт і фарба.

Читайте також: Рятуємо авто від корозії: піскоструйка своїми руками

Чому перетворювач – не панацея

Перед обробкою перетворювачем іржаву деталь треба повністю очистити від рихлої іржі. Річ у тому, що хімічні препарати-модифікатори корозії діють лише на невелику глибину – максимум до 100 – 150 мікрон, а в багатьох випадках і менше – від 70 мкм. Повторне нанесення препарату в багатьох випадках не дає ефекту, оскільки перший його шар створює на поверхні міцну плівку, яка не пускає свіжий препарат “на глибину” – до ще не перетворених шарів іржі.

Тому перш за все треба прибрати з іржавої деталі максимально більше іржі у механічний спосіб. І застосовуючи на підготованій в такий спосіб поверхні перетворювач, бажано бути впевненим, що товщина залишків корозії не більше, ніж глибина дії перетворювача – тобто тих самих 70 – 150 мкм. У протилежному випадку ржа на глибині буде надійно законсервована, але не знищена повністю.

Нашарування іржі та фарба мають бути видалені механічним шляхом – і лише після того перетворювач зможе ефективно виконати свою роботу.

Як працює перетворювач іржі

Перетворювачі іржі недаремно так називаються. Вони перетворюють продукт корозії (оксиди заліза) на з’єднання, які мають механічну та хімічну міцність – і самі стають захистом поверхні від корозії.

Є два основні типи модифікаторів іржі: на основі ортофосфорної кислоти та на основі танінів. Перший відомий здавна, у ньому кислота перетворює оксиди заліза на фосфат заліза. Другий вид – більш сучасний, він перетворює оксид заліза на таннат заліза; цей тип краще проникає у глибину іржі (до 100 – 150 мкм), створює міцну захисну плівку, більш екологічний та зручний у використанні.

Перед нанесенням перетворювача з поверхні деталі має бути видалена за можливості уся корозія. Плями невеликої товщини (на фото темного кольору) подолає препарат.

Як користуватися перетворювачем

Нічого складного у технології застосування цих складів немає, потрібно лише дотримуватись вказівок, приведених на етикетці:

Очистити поверхню металу від рихлої корозії;

Нанести перетворювач розпилювачем або пензлем. У іншому випадку треба ретельно втирати рідину у метал;

Витримати строк, вказаний на етикетці, зазвичай це від кількох годин до доби;

Змити залишки препарату (там, де цього вимагає інструкція);

Дати поверхні остаточно висохнути;

Оглянути поверхню на предмет залишків неперетвореної іржі;

Якщо сліди іржі залишилися, повторити обробку.

Читайте також: Як прибрати іржу з машини в домашніх умовах

Чи потрібно змивати перетворювач

Промивати поверхню після певної витримки треба у тому випадку, якщо препарат має в основі ортофосфорну кислоту. Ті її залишки, які не вступили в реакцію з залізом та його оксидами, зберігають агресивність стосовно металів, і будуть створювати їм загрозу.

Характерний синьо-чорний колір обробленої перетворювачем деталі – ознака того, що використано сучасний препарат на основі танінів.

Перетворювачі, які базуються на танінах, змивати після нанесення не треба. Це суттєво спрощує процедуру та економить час на висихання деталі.

Wolf Oil Corporation – провідний виробник високоякісних мастильних матеріалів з більш ніж 60-річним досвідом. Компанія займається виключно виготовленням олив і мастил для автомобілів. Усю продукцію Wolf розробляє в Бельгії.

Який перетворювач краще

Принципової різниці між модифікаторами корозії двох вищеназваних типів немає. Але питання – у якості препаратів, які продаються у роздрібній мережі в Україні. Велика частина з них, як відзначають експерти з кузовного ремонту, має слабку ефективність – певно, через низьку концентрацію діючих речовин.

Вибір перетворювачів іржі у магазинах великий, але ефективність препаратів дуже відрізняється. Причому якісні не обов’язково дуже дорогі.

Тому за потреби придбати гарантовано ефективний перетворювач іржі доводиться звертатися до брендів зі світовим ім’ям – хоча насправді нічого особливого у складі цих продуктів немає. Між тим, фірмові модифікатори коштують у кілька разів дорожче за вітчизняні, і у випадку роботи з великою площею поверхні цей аргумент часто стає вирішальним.

Рекомендація “Авто 24”

Як показує досвід вітчизняних реставраторів ретротехніки, які консультували наших журналістів, є лише один надійний спосіб обрати адекватний перетворювач серед недорогих препаратів. Доведеться купувати декілька різних пляшок і порівнювати їхню дію на конкретній металевій деталі. Більш ефективний перетворювач видно за відсутності залишків корозії на глибині вражених іржею зон. Для цього після вказаною в інструкції витримки оброблену препаратом пляму треба потерти шліфувальною шкіркою.

Читайте також: Що робити, аби вберегти кузов від корозії