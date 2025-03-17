Преступники на электробайках воруют телефоны: новый тренд

Такое заключение прозвучало из уст комиссара полиции и преступности Гемпшира Донна Джонса в ходе дискуссии о росте преступности, совершенной лицами на двухколесных электрических транспортных средствах.

Политик от Консервативной партии Великобритании Джонс сделал это заявление, имея в виду электрические мотоциклы в стиле Sur Ron. Об этом пишет electrek.co.

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Байки такого типа напоминают нечто среднее между маленьким мотоциклом и большим электрическим велосипедом. Эти транспортные средства могут развивать скорость почти 80 км/ч. Они технически не являются электрическими велосипедами, скорее, это небольшие электрические мотоциклы.

Вот так выглядит тот Sur Ron: уже не электровелосипед, но еще и не полноценный электромотоцикл. Фото: Sur Ron Ukraine

Такой транспорт разрабатывался для использования на бездорожье и других дорогах, а не улицах. Однако молодые райдеры все равно часто ездят на них в городах.

Беспокойство Джонса понятно: эти электрические мотоциклы широко использовались во время похищения телефонов. Социальные сети пестрят видео, на которых пешеходы идут по улице, разговаривая телефоном, и их хватает водитель электрического мотоцикла в стиле Sur Ron.

Сообщается, что Скотленд-Ярд контактировал с китайской компанией Sur Ron, производителем многих из этих электрических мотоциклов, и компания, очевидно, пообещала сотрудничать с полицией.

Электрические мотоциклы в стиле Sur-Ron резко выросли в популярности среди молодых гонщиков в Великобритании, особенно в городских районах, где их легкие рамы, высокий крутящий момент и почти бесшумная работа делают такую технику привлекательной как для отдыха, так и для практических поездок.

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У некоторой категории молодых людей такой электрический байк становится идеальным инструментом для преступления и побега с места противоправных действий. Впрочем, эксперты считают утверждение Джонса о том, что такой транспорт используются "почти исключительно" для преступлений, преувеличенным.

В отличие от традиционных мотоциклов с двигателем внутреннего сгорания, эти электромотоциклы легче получить для езды без лицензии, даже если это не разрешено местными законами. Кроме того, многие из них после приобретения легко модифицируются, чтобы превысить нормы Великобритании по высшей скорости и мощности, чем это юридически разрешено.

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Но "дыма без огня не бывает". Способность таких байков быстро разгоняться и легко маневрировать в пробках все-таки сделала их инструментом преступной деятельности. Особенно в похищении телефонов, сумочек и других ценных вещей.

Правонарушители используют такой транспорт, чтобы беспроблемно уклониться от полиции и исчезнуть в узких улицах или пешеходных зонах.