Злочинці на електробайках викрадають телефони: новий тренд

Такий висновок прозвучав з вуст комісара поліції та злочинності Гемпшира Донна Джонса у ході дискусії про зростання злочинності, скоєної особами на двоколісних електричних транспортних засобах.

Політик від Консервативної партії Великої Британії Джонс зробив цю заяву, маючи на увазі електричні мотоцикли в стилі Sur Ron. Про це пише electrek.co.

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Байки такого типу нагадують щось середнє між маленьким мотоциклом і великим електричним велосипедом. Ці транспортні засоби можуть розвивати швидкість майже 80 км/год. Вони технічно не є електричними велосипедами, скоріше, це невеликі електричні мотоцикли.

Ось так виглядає той Sur Ron: вже не електровелосипед, але ще й не повноцінний електромотоцикл. Фото: Sur Ron Ukraine

Такий транспорт розроблявся для використання на бездоріжжі та інших шляхах, а не вулицях. Однак молоді райдери все одно часто їздять ними їх у містах.

Занепокоєння Джонса зрозуміле: ці електричні мотоцикли широко використовувалися під час викрадення телефонів. Соціальні мережі рясніють відео, на яких пішоходи йдуть вулицею, розмовляючи телефоном, і їх хапає водій електричного мотоцикла в стилі Sur Ron.

Повідомляється, що Скотленд-Ярд контактував з китайською компанією Sur Ron, виробником багатьох з цих електричних мотоциклів, і компанія, очевидно, пообіцяла співпрацювати з поліцією.

Електричні мотоцикли в стилі Sur-Ron різко зросли в популярності серед молодих гонщиків у Великобританії, особливо у міських районах, де їх легкі рами, високий крутний момент і майже безшумна робота роблять таку техніку привабливою як для відпочинку, так і для практичних поїздок.

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У деякої категорії молодих людей такий електричний байк стає ідеальним інструментом для злочину та втечі з місця протиправних дій. Втім, експерти вважають твердження Джонса про те, що такий транспорт використовуються "майже виключно" для злочинів, перебільшеним.

На відміну від традиційних мотоциклів із двигуном внутрішнього згоряння, ці електромотоцикли легше отримати для їзди без ліцензії, навіть якщо це не дозволено місцевими законами. Крім того, багато з них після придбання легко модифікуються, щоб перевищити норми Великобританії з вищої швидкості та потужності, ніж це юридично дозволено.

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Але "диму без вогню не буває". Здатність таких байків швидко розганятися та легко маневрувати в пробках все-таки зробила їх інструментом злочинної діяльності. Особливо у викраденні телефонів, сумочок та інших цінних речей.

Правопорушники використовують такий транспорт, щоб безпроблемно ухилитися від поліції та зникнути у вузьких вулицях або пішохідних зонах.