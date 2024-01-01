Производитель из Кременчуга представил автоподъемник на базе пикапа Toyota и другую технику

Предприятия не ограничивались одной-двумя машинами, выставляли спецтехнику по всей номенклатуре, начиная от шасси, бортовых грузовиков, мусоровозов, самосвалов, маленьких подъемников на пикапах и заканчивая автокранами.

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Скажем, Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЕКС, чья экспозиция насчитывала где-то под десяток образцов изготовленных машин, представил довольно мощную линейку спецтранспорта различных тематических сегментов и размерных групп.

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Фото: Альфатекс

Среди продемонстрированного выделялся малогабаритный автоподъемник Klubb KL26 на базе пикапа Toyota Hilux.

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Подъемник KL26 разрабатывался под фургоны и открытые платформы LCV. Использование этой надстройки на пикапе Toyota Hilux даже у европейских производителей спецтехники довольно редкое, но инженеры упомянутой компании взялись за непростое исполнение и с этим успешно справились.

Грузоподъемность Hilux позволила разместить на открытой платформе в закабанной зоне не только саму установку, но и аутригеры. Они расположены так, чтобы надежно зафиксировать машину в операционном режиме и облегчить нагрузку на шасси.

Фото: Альфатекс

Для такого оптимального распределения центра тяжести и нагрузки аутригеры разместили сразу за задними колесными арками. Это место оказалось оптимальным для безопасной работы на высоте ремонтника или строителя.

Модель с телескопической стрелой позволяет достигать рабочей высоты 11,8 м, а самой платформы – 9,8 м. Вылет значительно меньше – 6,80 м. Благодаря прочной опорной базе из двух аутригеров установка получила максимальную рабочую нагрузку в корзине (люльке) 120 кг. При этом стрела имеет полноповоротную зону на все 360°

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В сегменте автоподъемников завод из Кременчуга также показал подъемник CTE B-LIFT 187HY на шасси Iveco DAILY (160 л.с.) с двухрядной 7-местной кабиной (3+4) и трехсекционной телескопической стрелой. Ее операционные возможности практически вдвое больше. Рабочая высота подъема достигает 18 м, а вылет – 9 м. Грузоподъемность также вдвое больше – 250 кг.

Группа машин для операций на высоте была еще представлена автокраном АО АК-18 на шасси Dayun CGC1210 (4×2, 292 л.с., Евро-5) с 5-секционной телескопической стрелой овоидного типа. Крановая установка имеет одну из наиболее распространенных ниш спроса – 18-тонную операционную грузоподъемность.

Фото: Альфатекс

В максимальной высоте установка способна оперировать на отметке 36,6 м, а максимальный грузовой момент составляет Нм 540. Это – довольно результативная альтернатива автокранам трех основных российских заводов, которые ранее доминировали на украинском рынке.

Кроме этого, завод показал два самосвала, один из которых рестайлинговый (Shacman X3000), а другой – с трехсторонней разгрузкой АТВ-4/2 (Dayun CGC1140). Также продемонстрировано мусоровоз с задней загрузкой АТ-5011 на шасси Iveco EuroCargo ML180E25 и шасси Dayun CGC1331 (6x4).