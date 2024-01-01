Виробник з Кременчука представив автопідйомник на базі пікапа Toyota та іншу техніку

Підприємства не обмежувалися однією-двома машинами, виставляли спецтехніку по всій номенклатурі, починаючи від шасі, бортових вантажівок, сміттєвозів, самоскидів, маленьких підіймачів на пікапах й закінчуючи автокранами.

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Скажімо, Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС, чия експозиція нараховувала десь під десяток зразків виготовлених машин, представив доволі потужну лінійку спецтранспорту різних тематичних сегментів та розмірних груп.

Який автосервіс обрати? Адже кожен тип автомобіля має свої особливості, які вимагають спеціальних знань на обладнання. Одна з найбільших мереж автосервісів в Україні, які мають спеціалізовані інструменти та професійний персонал – Bosch Auto Service. А для власників дизельних авто працює Bosch Diesel Service, де знаються саме на цих типах двигунів. Рекламна інформація

Фото: Альфатекс

З-поміж продемонстрованого виділявся малогабаритний автопідйомник Klubb KL26 на базі пікапа Toyota Hilux.

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Підйомник KL26 розроблявся під фургони та відкриті платформи LCV. Використання цієї надбудови на пікапі Toyota Hilux навіть у європейських виробників спецтехніки доволі рідкісне, але інженери згаданої компанії взялися за непросте виконання й з цим успішно справилися.

Вантажність Hilux дозволила розмістити на відкритій платформі у закабанній зоні не лише саму установку, але й аутригери. Вони встановлені так, щоб надійно зафіксувати машину в операційному режимі та полегшити навантаження на шасі.

Фото: Альфатекс

Для такого оптимального розподілу центру ваги й навантаження аутригери розмістили відразу за задніми колісними арками. Це місце виявилося оптимальним для безпечної роботи на висоті ремонтника чи будівельника.

Модель з телескопічною стрілою дозволяє досягати робочої висоти 11,8 м, а самої платформи – 9,8 м. Виліт значно менший – 6,80 м. Завдяки міцній опорній базі з двох аутригерів установка отримала максимальне робоче навантаження в кошику (люльці) 120 кг. При цьому стріла має повноповоротну зону на всі 360°

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В сегменті автопідйомників завод з Кременчука також показав підіймач CTE B-LIFT 187HY на шасі Iveco DAILY (160 к.с.) з дворядною 7-місною кабіною (3+4) й трисекційною телескопічною стрілою. ЇЇ операційні можливості практично удвічі більші. Робоча висота підйому сягає 18 м, а виліт – 9 м. Вантажність також удвічі більша – 250 кг.

Група машин для операцій на висоті була ще представлена автокраном АТ АК-18 на шасі Dayun CGC1210 (4×2, 292 к.с., Євро-5) з 5-секційною телескопічною стрілою овоїдного типу. Кранова установка має одну з найбільш поширених ніш попиту – 18-тонну операційну вантажність.

Фото: Альфатекс

В максимальній висоті установка спроможна оперувати на відмітці 36,6 м, а максимальний вантажний момент становить Нм 540. Це – доволі результативна альтернатива автокранам трьох основних російських заводів, які раніше домінували на українському ринку.

Окрім цього, завод показав два самоскиди, один з яких рестайлінговий (Shacman X3000), а інший – з тристороннім розвантаженням АТВ-4/2 (Dayun CGC1140). Також продемонстровано сміттєвоз із заднім завантаженням АТ-5011 на шасі Iveco EuroCargo ML180E25 та шасі Dayun CGC1331 (6x4).