Первая модель марки должна была пойти на конвейер в октябре, а в следующем году планировался выход на рынок США.

Компания Byton за три неполных года своего существования успела довести дело до запуска конвейера для тестовых образцов своей первой модели – электрического кроссовера. Полноценное производство серийных машин должно стартовать осенью, а весной 2021 электрокары должны появиться в продаже. Но этого может не произойти.

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Генеральный директор компании Byton Даниэль Кирхерт, во время онлайн-конференции с сотрудниками, сообщил, что с первого июля все деловые операции компании в Китае будут прекращены. Почти весь штат из тысячи человек отправлен в вынужденный отпуск или будет уволен, работать останется около сотни специалистов, чье присутствие необходимо для поддержания основных функций. Офисы фирмы в США и Германии начнут процедуру банкротства.

"Это очень сложное решение. Компания столкнулась с большим экономическим давлением, поскольку план финансирования не выполнен по графику. Необходимо временно приостановить бизнес-операции и обсудить с акционерами следующий шаг. Вероятно, мы продолжим реструктуризацию со снижением расходов на персонал", – объяснил сотрудникам Кирхерт.

Ранее Byton сообщала, что получила на M-Byte 60 тысяч предварительных заказов. Не последнюю роль в заинтересованности покупателей сыграл фактор доступности – технологический кроссовер с запасом хода в 430-550 километров оценивался в 45 тысяч евро.

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