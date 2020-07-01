Перша модель марки повинна була стати на конвеєр у жовтні, а наступного року планувався вихід на ринок США.

Компанія Byton за три неповних роки свого існування встигла довести справу до запуску конвеєру для тестових зразків своєї першої моделі – електричного кросовера. Повноцінне виробництво серійних машин повинно стартувати восени, а навесні 2021 року електрокари мали з’явитись у продажу. Та цього може не статись.

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Генеральний директор компанії Byton Даніель Кірхерт, під час онлайн-конференції зі співробітниками, повідомив, що з першого липня всі ділові операції компанії у Китаї будуть припинені. Майже весь штат із тисячі чоловік відправлений у вимушену відпустку або буде звільнений, працювати залишиться близько сотні фахівців, чия присутність необхідна для підтримки основних функцій. Офіси фірми у США та Німеччині почнуть процедуру банкрутства.

“Це дуже складне рішення. Компанія зіткнулася з великим економічним тиском, оскільки план фінансування не виконано за графіком. Необхідно тимчасово призупинити бізнес-операції і обговорити з акціонерами наступний крок. Ймовірно, ми продовжимо реструктуризацію зі зниженням витрат на персонал”, – пояснив співробітникам Кірхерт.

Раніше Byton повідомляла, що отримала на M-Byte 60 000 попередніх замовлень. Не останню роль у зацікавленості покупців зіграв фактор доступності – технологічний кросовер з запасом ходу у 430-550 кілометрів оцінювався у 45 тисяч євро.

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