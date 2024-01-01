Производство VW ID7 в США откладывается на неопределенный срок

Ранее Volkswagen сообщал, что представит модель на рынке США в третьем квартале этого года, как модель 2025 года. Однако теперь стало известно, что этого так и не произойдет. Компания не предоставила точных причин, или детальной информации, какие именно рыночные условия заставили ее отложить производство. Однако, эксперты Electrek поделились собственным видением ситуации.

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По их мнению, большинство автопроизводителей считают, что американцы любят только кроссоверы и внедорожники и компания Volkswagen не является исключением. Модель ID.7 представлена только в кузовах седан и универсал, поэтому, вероятно, руководители бренда решили, что электромобиль не будет пользоваться спросом.

К тому же продажи Volkswagen в США не являются такими высокими как на других рынках. Несмотря на то, что рынок электромобилей в Америке за первый квартал этого года вырос на 13%, продажи VW упали на 3%. Частично это связано с новыми моделями ID.4 2024 и ID.Buzz, которые должны вскоре поступить в продажу.

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Одной из таких моделей должен был также быть ID.7, однако теперь известно, что пока седан не будет представлен на рынке. Продажи модели в Китае не слишком рекордными, ведь китайские бренды захватывают все большую долю рынка.

Даже несмотря на это, Volkswagen говорит, что флагманский седан "стал промышленным стандартом, получив различные международные награды". В то же время сообщается, что в Германии спрос на ID.7 в кузове универсал превысил ожидания.

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Возможно, именно поэтому автопроизводитель решил сосредоточиться на домашнем рынке, вместо того, чтобы налаживать производство на новом континенте.