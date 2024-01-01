Виробництво VW ID.7 в США відкладається на невизначений термін

Раніше Volkswagen повідомляв, що презентує модель на ринку США в третьому кварталі цього року, як модель 2025 року. Однак тепер стало відомо, що цього так і не відбудеться. Компанія не надала точних причин, або детальної інформації, які саме ринкові умови змусили її відкласти виробництво. Проте, експерти Electrek поділились власним баченням ситуації.

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На їх думку, більшість автовиробників вважають, що американці полюбляють лише кросовери й позашляховики й компанія Volkswagen не є виключенням. Модель ID.7 представлена лише в кузовах седан та універсал, тому, ймовірно, керівники бренду вирішили, що електромобіль не матиме попиту.

До того ж продажі Volkswagen у США не є такими високими як на інших ринках. Попри те, що ринок електромобілів в Америці за перший квартал цього року зріс на 13%, продажі VW впали на 3%. Частково це пов’язано з новими моделями ID.4 2024 та ID.Buzz, які мають незабаром надійти у продаж.

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Однією з таких моделей мав також бути ID.7, проте тепер відомо, що поки седан не буде представлено на ринку. Продажі моделі в Китаї не є надто рекордними, адже китайські бренди захоплюють все більшу частку ринку.

Навіть попри це, Volkswagen каже, що флагманський седан «став промисловим стандартом, отримавши різні міжнародні нагороди». Водночас повідомляється, що в Німеччині попит на ID.7 в кузові універсал перевищив очікування.

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Можливо, саме через це автовиробник вирішив зосередитись на домашньому ринку, замість того, щоб налагоджувати виробництво на новому континенті.