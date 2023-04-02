Зима подчас жестко бьет по ресурсу автомобиля, а ремонт и запчасти сегодня отягощают семейный бюджет как никогда. "Авто 24" знает, что нужно сделать с машиной весной, чтобы зимние проблемы не приводили к таким нежелательным ремонтам.

Современный автомобиль рассчитан на безотказную работу при любых погодных условиях. Но при этом о долговечности машин нынешние конструкторы заботятся меньше.

Поэтому, если в ваших планах эксплуатировать данный экземпляр еще несколько лет, мы советуем принять дополнительные меры для продления “молодости” авто.

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При этом вы, во-первых, сохраните его остаточную стоимость и товарный вид для перепродажи, а, во-вторых, снизите свои расходы на текущие ремонты. Важно, что большинство указанных здесь работ можно выполнить своими руками.

Зимние шины при плюсовой температуре хуже держат автомобиль при маневрах, тормозной путь удлиняется. Потому ездить на зимних шинах летом опасно! Рекламна інформація

Проверьте кузов

Кузов в холодный сезон страдает в первую очередь из-за соли, которой зимой посыпают дороги. Малейшее повреждение защитных покрытий приводит к началу коррозии, причем не всегда помогают оцинкованные детали.

Чтоб убрать остатки соли, хорошо вымойте машину. В том числе – в колесных арках, снизу порогов и насколько удастся – под днищем.

Осмотрите кузов со всех сторон – сверху, где он окрашен, и снизу, где он защищен антикоррозионными мастиками.

Поврежденные покрытия следует восстановить. Способов много, главное перед тем очистить обнаженные места от грязи, соли, жира и влаги.

Проверьте, не повреждены ли кузовные детали, расположенные внизу. Чаще всего страдают пластиковые защитные экраны под днищем, нижняя кромка переднего бампера, пороги и их пластиковые накладки. Заодно осмотрите топливный бак. Возможно, некоторые поврежденные детали потеряли крепления и могут потеряться, и это нужно предотвратить.

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Повреждение лакокрасочного покрытия на кузове важно перед восстановлением тщательно вымыть от остатков соли и ржавчины.

Двигатель и рядом с ним

Если при работе двигатель не вызывает нареканий, достаточно проверить уровень рабочих жидкостей и осмотреть мотор на предмет утечек. Потеря жидкостей, даже небольшая, недопустима, ведь неизвестно, когда маленькая утечка превратится в большую. А если допустить значительную потерю масла или антифриза – не говоря уже о тормозной жидкости и ГУР – можно "влететь" на катастрофические расходы.

Также следует очистить все, что есть под капотом, от зимней грязи, которая обязательно содержит соль. Мыть двигатель и всю подкапотку струей воды высокого давления мы бы не советовали, особенно не в жаркую погоду, когда влага в отдаленных уголках будет долго высыхать.

​После зимы под капотом главное – выявить утечки рабочих жидкостей и устранить причину. Иначе дело может окончиться капремонтом двигателя.

Подвеска

На морозе быстрее изнашиваются резиновые детали подвески, поэтому их нужно тщательно осмотреть и при необходимости заменить. Прошлой зимой в большинстве регионов на дорогах не было наледей, так что амортизаторы и шарниры не нагружались больше обычного. Но все равно нужно убедиться, что амортизаторы не текут, а шаровые шарниры подвески и рулевого управления не приобрели люфты.

Разболтанные шарниры нужно заменять немедленно, а "запотевшие" амортизаторы - еще не повод для их замены. Нужно убедиться, что они существенно потеряли эффективность.

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Заодно посмотрите, как обстоят дела с тормозными колодками: бывает, что камешки отсева, которым зимой посыпают дороги, попадают в суппорт и одна колодка изнашиваются преждевременно. Вспомните, не сопровождается ли работа вашей подвески стуками, и особенно внимательно обследуйте этот "район" под днищем.

Трансмиссия

Осматривая машину снизу, обязательно проинспектируйте резиновые чехлы ШРУСов – самых дорогих деталей трансмиссии. Имейте в виду, что эти "гармошки" любят рваться в глубине складок и в других малозаметных местах, и часто тонкую трещину можно пропустить. И это становится смертным приговором для шарнира, поскольку через некоторое время смазка внутри чехла будет замещена песком, который "убьет" прецензионный узел за несколько сотен километров.

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Эластичные пыльники ШРУСов после зимнего сезона нужно осматривать очень внимательно: свежие прорехи часто прячутся в глубине гофры.

У машин с приводом на заднюю ось такие же чехлы могут быть и на карданном валу, так что надо не забыть и о них.

В салоне

Плесень, грибки, тяжелые запахи, проблемы с контактами проводки, коррозия металлических деталей на полу и под торпедо – это то, что может ждать ваш интерьер, если не почистить и не просушить его после зимы. Коврики надо постирать, штатный ковер – почистить и просушить. В идеале было бы хорошо на несколько часов оставить машину на солнце с приоткрытыми окнами или с электрообогревателем в салоне, чтобы хорошо просохла вся мягкая обивка.

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Вовремя не прибранный и не просушенный салон и багажник – и машина превращается в рассадник малополезной плесени и других грибков.

Рекомендация Авто 24

Хоть зимой, хоть весной, хоть в другой сезон есть большой финансовый смысл в том, чтобы не запускать техническое состояние машины и вовремя устранять неполадки. Ибо почти каждая изношенная деталь имеет свойство в ускоренном темпе портить комплектующие, работающие рядом с ней. И еще один совет: зачастую выгоднее планировать более или менее крупный ремонт комплексно, с заменой нескольких деталей. Поэтому важно иметь доверенного автомеханика, который сделает диагностику и даст честные советы по поводу перспектив работы всех деталей, к которым открывается доступ при разборке того или иного узла. Если вам важна каждая гривна, просчитывайте, что вам важнее: вариант "еще происходит" или комплексная, возможно превентивная замена "попутных" запчастей.

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