Зима часом жорстко обходиться з автомобілем, а ремонт та запчастини сьогодні обтяжують сімейний бюджет як ніколи. “Авто 24” знає, що треба зробити з машиною навесні, щоб зимові негаразди не прискорили такі небажані ремонти.

Сучасний автомобіль розрахований на безвідмовну роботу за будь-яких погодних умов. Але при цьому про довговічність машин нинішні конструктори дбають менше.

Тому якщо в ваших планах експлуатувати даний екземпляр ще протягом кількох років, ми радимо вжити додаткових заходів для продовження “молодості” авто.

Читайте також: Як захистити кузов автомобіля: топ-5 засобів

Так ви збережете його остаточну вартість і товарний вигляд для перепродажу, до того ж знизите свої витрати на поточні ремонти. Важливо, що більшість вказаних тут робіт можна виконати власними руками.

Зимові шини за плюсової температури гірше тримають автомобіль при маневрах, гальмівний шлях подовжується. Тому їздити на зимових шинах влітку небезпечно! Рекламна інформація

Перевірте кузов

Кузов в холодний сезон страждає в першу чергу через сіль, якою взимку посипають дороги. Найменше пошкодження захисного покриття кузова призводить до початку корозії, причому не завжди допомагають оцинковані деталі.

Щоб прибрати залишки солі, добре вимийте машину. У тому числі – в колісних арках, під порогами і наскільки вдасться, знизу.

Обдивіться кузов з усіх боків – зверху, де він пофарбований, і знизу, де він захищений антикорозійними мастиками.

Пошкоджені покриття слід відновити. Способів є багато, головне перед цим вичистити оголені місця від бруду, солі, жиру та вологи.

Перевірте, чи не пошкоджені кузовні деталі, які розташовані внизу. Найчастіше страждають пластикові захисні екрани під днищем, нижній край переднього бампера, пороги та їхні пластикові накладки, паливний бак. Можливо, деякі пошкоджені деталі втратили кріплення і можуть загубитись, цьому треба запобігти.

​

Пошкодження лако-фарбового покриття на кузові перед відновленням важливо ретельно вимити від залишків солі та іржі.

Двигун і поряд з ним

Якщо під час роботи двигун не викликає нарікань, достатньо перевірити рівень робочих рідин і обдивитись мотор на предмет протікань. Втрата рідин, навіть невелика, неприпустима, адже невідомо, коли маленький отвір перетвориться на великий. А якщо прогавити значну втрату оливи чи антифризу – не кажучи вже про гальмівну рідину та гідропидсилювач – можна “влетіти” на катастрофічні витрати.

Також варто очистити все, що є під капотом, від зимового бруду, який обов’язково містить сіль. Мити двигун та всю “підкапотку” струменем води високого тиску ми б не радили, краще протерти гарчіркою.

​

Після зими під капотом головне – виявити протікання робочих рідин й усунути їх причину. Інакше справа може закінчитися капремонтом двигуна.

Підвіска

На морозі швидше зношуються гумові деталі підвіски, тож їх треба ретельно обдивитися і за потреби замінити. Минулої зими в більшості регіонів на дорогах не було крижаних нагромаджень, тож амортизатори та шарніри не працювали більше звичайного. Але все одно треба переконатись, що амортизатори не течуть, а кульові шарніри підвіски та кермового управління не набули люфтів.

Розбовтані шарніри треба заміняти негайно, а “спітнілі” амортизатори – ще не привід для заміни, треба переконатись, що вони суттєво втратили ефективність.

Читайте також: Діагностика підвіски своїми силами: чому вона стукає і “плаває”

Заразом подивіться, як справи з гальмівними колодками: буває, що камінчики відсіву, якими посипають шляхи, потрапляють в супорт і одна колодка зношуються передчасно. Пригадайте, чи не супроводжується робота вашої підвіски стуками, і особливо уважно обстежте той “район” під днищем.

Трансмісія

Оглядаючи машину знизу, обов’язково обдивіться гумові чохли ШРКШ (ШРУСів) – найдорожчих деталей трансмісії. Майте на увазі, що ці “гармошки” люблять рватися в глибині складок та в інших у малопомітних місцях, і часто тонку тріщину можна пропустити. Це стає смертним вироком для шарніра, оскільки через певний час мастило всередині чохла буде заміщено піском, який “вб’є” прецензійний вузол за кількасот кілометрів.

​

Еластичні пильники ШРУСів після зимового сезону треба оглядати дуже уважно: “пробоїни” часто ховаються в глибині ”гофри”.

У машин з приводом на задню вісь такі ж чохли можуть бути й на карданному валі, тож треба не забути і про них.

В салоні

Пліснява, грибки, важкі запахи, проблеми з контактами проводки, корозія металевих деталей на підлозі та під торпедо – це те, що може чекати на ваш інтер’єр, якщо не очистити та не просушити його після зими. Килимки треба випрати, штатний килим – почистити й просушити. В ідеалі було б добре на кілька годин залишити машину на сонці з напівпрочиненими вікнами або з електрообігрівачем у салоні, щоб добре просохла вся м’яка оббивка.

​

Вчасно не прибраний і не просушений салон чи багажник – і машина перетворюється на розплідник некорисної плісняви та інших грибків.

Рекомендація Авто 24

Хоч взимку, хоч навесні, хоч іншого сезону є великий фінансовий зиск не запускати технічний стан машини та вчасно усувати неполадки. Бо майже кожна зношена деталь має властивість в прискореному темпі псувати ті комплектуючі, які працюють поряд з нею. І ще одна порада: часто вигідніше планувати більш-менш великий ремонт комплексно, з заміною кількох деталей. Тому важливо мати довіреного автомеханіка, який зробить діагностику і дасть чесні поради щодо перспектив роботи усіх деталей, до яких відкривається доступ під час розбирання того чи іншого вузла. Якщо для вас важлива кожна гривня, прораховуйте, що для вас важливіше: варіант “ще походить” чи комплексна, можливо превентивна заміна “попутних” запчастин.

Читайте також: Як швидко висушити салон після дощу