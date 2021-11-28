Собственное имя от пользователя, даже если оно не очень благозвучное – признак успеха, как ни крути. Как минимум это значит, что продуктом пользовалось много людей и в течение немалого периода. Вместе с ветеранами мотодела "Авто 24" вспомнил прозвища, которыми удостаивали свои мотоциклы наши отцы и деды.

Этимология прозвищ, как и происхождение изречений народной мудрости, стала темой не для одной диссертации. Внесем и мы свою лепту в это дело, тем более, среди нас еще немало тех, кто в свое время поднимал пыль и делал ветер на этих самых “старушках” и “макаках”.

В советское время мотоцикл позиционировался не только как средство для развлечений, но и как транспорт для ежедневных поездок

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Пес, Пэ эС

Конечно, это про “ИЖ Планета Спорт”. Пес – слово, созвучное звучанию букв П и С которыми часто кратко обозначали этот ИЖ. Иногда на него говорили также просто “Спорт”, причем при склонении ударение делали на последний слог: не “СпОрта”, а “СпортА”.

"ИЖ Планета Спорт" не имел себе равных в той стране, поэтому чтобы представить его, вместо имени было достаточно озвучить две буквы: Пэ эС

Это был самый мощный на отечественных дорогах мотоцикл-"одиночка" (32 л. с.). Но купить его могли не все – во-первых, он стоил аж 1000 руб., а во-вторых, он требовал особого мужества при управлении.

Старушка

Этим теплым словом до сих пор зовут чехословацкие мотоциклы Jawa серий 354 и 360. Прозвище появилось после того как на рынок вышла следующая модель “Явы”, но называть отправленную в отставку стильную машину старой ни у кого, наверное, не поворачивался язык.

Прозвище Старушка в СССР получили все Jawa серий 353/354 и 360. Но это произошло лишь после появления более новой модели

А вот Старушка – это совсем другое, тем более, что и мягкие линии ее экстерьера вполне соответствовали ласковой фонетике этого слова. А еще модели этой линейки называли Сливкой – за характерную форму бака.

Вишнёвка, Вишнёвая

Народное название для еще одной Jawa – серии 634 в ранних модификациях вплоть до 634.4.03. Как и предшественница Старушка, серия 634 на советском рынке сначала была темно-красного цвета. В 1976 году она поменяла цвет на алый, и для того чтобы отличить рестайлинговую версию от ранней, лучшего имени нечего было и искать.

Идентифицировать ранние модификации Jawa серии 634 проще всего оказалось по цвету – поэтому их так и называли: Вишнёвка

Пенал, Мыльница

Свое имя, даже несколько, получила и последняя из “Яв”, которые продавались в Союзе – серии 638. У нее были развиты панели облицовки, непривычные для советских мотоциклистов той поры, и по этому главному признаку модель и получила свое прозвище.

В техническом плане последняя на советском пространстве “Ява 638” была неоднозначной, но внешность ее производила впечатление

Иногда ее также называли “люксовой”, хотя историки чехословацкой марки говорят, что сам завод позиционировал как “Люкс” лишь одну из поздних версий Пенала.

Чиза

Чехословацкий Cezet чаще всего “Чезетом” и называли, но иногда молодые мотоциклисты срывались и такое сокращение. При том, что основные агрегаты и системы мотоциклов этой марки были от Jawa, они имели собственную, облегченную экипажную часть. Что давало основания позиционировать Cezet как спортивный молодежный мотоцикл. И молодежь, собственно, с этим соглашалась.

Cezet как менее практичный чаще всего выбирали молодые ребята. Их склонность к упрощению и сокращениям породила сленговое имя Чиза

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Ижак

Здесь все ясно – так на сленге называли все мотоциклы ижевского завода (350 куб. см, 18 – 28 л. с.) в 1970 – 1990-е. Конечно, часто для ясности приходилось добавлять "Планета третья “или, скажем, ”Четвертый Юпитер".

ИЖей одновременно продавалось и эксплуатировалось чуть ли не десяток моделей, поэтому кроме прозвища Ижак часто приходилось добавлять имя модели и индекс

Тем не менее, одноцилиндровые “планеты” молодежь по большей части не жаловала (ИЖ ПС – частный случай), хотя они справедливо считались более надежными. Юные мотоциклисты больше любили двухцилиндровые "Юпитеры“, которые при тех же 350 ”кубиках“ объема выдавали большую мощность и лучше крутились ”на верхах".

Ковровец

Так по старому называли мотоциклы “Восход” люди старшего поколения, которые знали эту 175-кубовую технику Ковровского мотозавода именно под брендом “Ковровец” (до 1965 г.).

Ничего удивительного не было в том, что "Восход" иногда называли Ковровцем – по первому наименованию мотоцикла Ковровского завода им. Дегтярева

Тяжелый мотоцикл

Так уважительно говорили и на ирбитский “Урал”, и на киевский “Днепр”. В стране были два производителя, которые выпускали мотоциклы с 650-кубовыми четырехтактными моторами-опозитниками, и иметь такой мечтали многие из хозяйственных мужчин.

Это у нас тяжелые оппозитные мотоциклы были транспортом для хозяйственных мужчин, а в Европе на "Днепре" разъезжает сам Челентано

Принципиальной разницы между “Уралом” и “Днепром” не было, покупали тот, который попадался в магазине, поэтому и классифицировали их в народе термином “тяжелый”, а не по типу двигателя (это теперь МТ “Днепр” и его родственников называют “опозитами”). Кстати, понятие "тяжелый мотоцикл" было тогда официальным классом в типаже отечественной мотопромышленности.

Макака

Так немножко пренебрежительно именовала молодежь мотоциклы "Минск". А зря, ведь самый маленький из советских мотоциклов мог дать фору по безотказности любому Ижаку. Простая и неприхотливая конструкция, а также малый вес сделали его популярным среди людей среднего и старшего возраста, которым нужен был неприхотливый транспорт для недалеких поездок.

Макаку (с рождения – “Минск”) почитали не только в селе. Горожане ее держали даже в квартирах и подвалах многоэтажек, закатывая по лестнице по доске.

Колясыч

Обобщающее название для мотоцикла с боковым прицепом – коляской. В Союзе массово эксплуатировался этот вид транспорта, причем практически все мотоциклы с двигателем 350 куб. см могли эксплуатироваться в трехколесном варианте. Исключением были ИЖ ПС и Cezet, которые считались спортивными и не имели на раме подходящих усиленных мест для крепления прицепа. Panonnia, напротив, имеея двигатель всего 250 куб. см, комплектовалась собственной коляской.

Коляски к Ижами “Явам” свободно продавались в магазинах.

Для отечественных машин продавались удобные модели марки БП Вятско-Полянского завода, а для Jawa стеклопластиковые коляски поставлялись из Чехословакии – марки Velorex. Тяжелые мотоциклы “Урал” и “Днепр” без колясок не продавались и более того – эксплуатировать эти действительно тяжелые и мощные байки (28 – 36 л.с.) в двухколесном варианте не разрешалось. Исключением были милицейские "Уралы “и эскортные ”Днепры“, но на них ездили специально подготовленные ”государевы" люди.

Скорее всего, мы упомянули не все прозвища, которыми награждали свой транспорт отечественные мотоциклисты прошлого века, ведь ни мы сами, ни наши эксперты не жили в той стране в течение всего ХХ столетия. Тем более, что часть названий, вероятно, были региональными. Но дух эпохи и силу любви наших отцов и дедов к своим железным коням, надеемся, по этим именам можно понять.

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