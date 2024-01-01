Псевдоволонтер торговал в Одессе автомобилями для ВСУ: видео

Как установили следователи Национальной полиции и сотрудники СБУ Одесской области, человек, притворявшийся волонтером, продал три машины. Транспорт ввозился им из-за границы в Украину без растаможки и предназначался для нужд военных и благотворительных организаций.

Этому 43-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Как говорится в извещении Главного управления Национальной полиции в Одесской области от 11 февраля, он организовал поиск и ввоз на территорию Украины в упрощенном порядке автомобилей для нужд воинских частей и благотворительных организаций. Однако в дальнейшем продавал транспорт со статусом гуманитарной помощи через онлайн-сервисы.

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Для уверенного обвинения следователи дождались очередного сбыта машин и задержали дельца "на горячем" в Одессе. Здесь столичный житель развернул оживленную торговлю. За сбыт одной Audi и двух единиц Mitsubishi он обогатился на 16100 долларов, хотя одновременно получил от правоохранителей наручники.

Для фронта такая Audi слишком роскошная и для повседневных полевых дорог не предназначена, поэтому ввезена она точно не для армии. Фото: Нацполиция Одесской области

Зато следователи получили вещественные доказательства. Под запись видеокамеры они изъяли незаконно полученные фигурантом деньги, проданные машины и другие предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

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Злоумышленнику инкриминированы преступные действия по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в продаже товаров (предметов) гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения.

Практически основные вещественные доказательства противоправных действий собраны и зафиксированы. Фото: Нацполиция Одесской области

Это преступление по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины в случае доказательства в суде предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 605 000 гривен. Устанавливается полный круг лиц, причастных к данному преступлению. Следствие продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.