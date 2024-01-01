Псевдоволонтер торгував в Одесі автівками для ЗСУ: відео

Як встановили слідчі Національної поліції та співробітники СБУ Одещини, чоловік, що прикидався волонтером, продав три автівки. Транспорт ввозився ним з-за кордону в Україну без розмитнення й призначався для потреб військових та благодійних організацій.

Цьому 43-річному зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Як йдеться сповіщенні Головного управління Національної поліції в Одеській області від 11 лютого, він організував пошук та ввезення на територію України у спрощеному порядку автомобілів для потреб військових частин та благодійних організацій. Однак надалі продавав транспорт зі статусом гуманітарної допомоги через онлайн-сервіси.

Читайте також "Гуманітарні" автівки знову пішли у продаж

Для впевненого звинувачення слідчі дочекалися чергового збуту машин і затримали ділка "на гарячому" в Одесі. Тут столичний житель розгорнув жваву торгівлю. За збут однієї Audi й двох одиниць Mitsubishi він збагатився на 16100 доларів, хоча водночас отримав від правоохоронців кайданки.

Для фронту така Audi надто розкішна й для повсякденних польових доріг не призначена, отож ввезено її точно не для армії. Фото: Нацполіція Одещини

Натомість слідчі отримали речові докази. Під запис відеокамери вони вилучили незаконно отримані фігурантом гроші, продані автівки та інші предмети, що мають доказове значення у справі.

Читайте також Підприємець хотів продати гуманітарні авто: який за це може отримати термін

Зловмиснику інкриміновано злочинні дії за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Практично основні речові докази протиправних дій зібрано й зафіксовано. Фото: Нацполіція Одещини

Цей злочин за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України у разі доведення у суді передбачає позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також Волонтер продав 50 "гуманітарних" машин та на додаток пропонував продати зброю

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 605 000 гривень. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.