Неприятность, в которой на самом деле есть доля позитива: если вы озаботились этим вопросом, значит, пуля или осколок повредили машину, но не тронули вас. Ну а металл и пластик можно починить. Об этом мы и поговорим.

Большая часть повреждений, получаемых гражданскими автомобилями во время войны – пробоины от осколков снарядов, ракет и минометных мин. Отверстия от пуль из легкого стрелкового оружия изредка тоже встречаются. Но с точки зрения автосервиса принципиальная разница между этими повреждениями есть только в редких случаях – и в них мы будем разделять эти два вида отверстий.

Боковое стекло обычно бывает закаленное и при ударе разлетается на мелкие шматочки. Здесь оно удержалось благодаря тонировочной пленке.

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Двери. Поскольку у большинства современных машин именно двери занимают большую часть площади боковин, очень часто они и получают пробоины. Между тем именно в дверях есть богатая начинка, повреждение которой может иметь последствия: электрооборудование, акустика, механизмы замков и стеклоподъемников. Если проводка не повреждена и не произошло короткого замыкания, наружное отверстие можно просто плотно и надежно заклеить скотчем – чтобы внутрь не попала влага и не вызывала коррозию арматуры и электроборудования. Для устранения пробоин потребуется хороший рихтовщик, а после него – маляр, который окрасит наружную панель двери.

Чем больше пробоин, тем меньше вероятность, что машина останется на ходу. Хотя в районе силового агрегата этого Polo серьезных поражений не видно.

Стекло. В автомобиле есть два типа стекла: закаленное и триплекс. В первом отверстия образуются не всегда, потому что оно от удара рассыпается на мелкие фрагменты. Но если закаленное стекло таки удержалось на своем месте, это может быть не надолго – такое уж его свойство. Помогает удержаться в проеме тонировочная пленка (кто бы мог подумать о такой пользе от нее!). В любом случае стекло придется менять или как минимум заменить полиэтиленовой пленкой.

Лобовое стекло. Триплекс – из него обязательно делают лобовое стекло – после получения пробоин чаще всего остается на месте, так что в принципе при большой необходимости машину можно эксплуатировать. Особенно если удастся найти то же чудодейственное средство – скотч, и заклеить им полученную "вентиляцию". При этом учтите, что езда по большим неровностям может привести к дальнейшему разрушению стекла, ведь оно вклеено в свой проем и работает в силовой структуре кузова.

Потеряв под обстрелом как минимум три окна в салоне, эта машина успешно проехала несколько километров.

Крылья. За крылом может скрываться двигатель, и это главная проблема. А дыра в самом крыле ни на что не влияет, кроме эстетики. Устранять ее так же непросто, как и пробоину в дверях и других деталях из тонкого металла – рихтовщик должен иметь определенную квалификацию.

Крыша и багажник. Нештатное отверстие в крыше или крышке багажника желательно быстро заклеить скотчем – чтобы влага, которая попадет во внутренние объемы, не спровоцировала там коррозию и плесень (это касается в первую очередь пространства между металлом крыши и обивкой потолка).

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Колесо. Шину, пробитую осколком или пулей, почти обязательно придется выбросить. Хотя если это вопрос жизни или смерти, можно понемногу продолжить движение на пробитой шине – на ровной дороге около километра она точно продержится. Если пробоина обнаружится на металлическом диске колеса, может потребоваться ремонт тормозов или узлов ходовой части, которые расположены непосредственно за колесом. Кстати, при повреждении шины они тоже могут пострадать.

Взрывная волна, хоть и наносит внешне более впечатляющие повреждения, на самом деле не столь коварна, как пули или осколки: до жизненно важных агрегатов она достает не так часто

Силовой агрегат. Под капотом пулями и осколками может быть пробит двигатель и навесное оборудование. Если произошло первое, требуется серьезный ремонт в условиях СТО (а то и замена мотора), если второе, можно обойтись более скромными работами.

Топливный бак. К счастью, попадание пули или осколка в топливный бак совсем необязательно приводит к возгоранию; хотя утечки топлива ни в коем случае не избежать. Но если отверстие именно от пули, велика вероятность, что оно будет правильной круглой формы. И тогда для сохранения драгоценного топлива пробоину можно банально заткнуть деревянным чепиком – например, обломком ветки с ближайшего дерева. Конечно, если удастся добраться до места повреждения. Трещину или совсем небольшую пробоину можно на время замазать… мылом – оно не растворяется бензином.

При такой плотности осколков мало надежды на то, что в этой машине остались невредимыми важные системы, например электрооборудование.

Рекомендация “Авто 24”

Учитывая мощность современных боеприпасов и, так сказать, многоплановость их действия, советуем при первой же возможности показать поврежденный автомобиль профессиональным работникам сервиса. Ведь даже если сегодня на простреленной машине все работает хорошо, завтра повреждение может дать "осложнение" – например, окончательно развалится надорванный провод в перебитом жгуте проводки или доломается тяга дверного замка, надрубленная осколком. А назревающую неисправность устранить проще (дешевле), чем уже состоявшуюся.

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